L’Ukraine utilise plus de munitions que les capacités de production des membres de l’OTAN. Ce constat est un défi pour Kyiv et pour les Alliés car les stocks s'épuisent.

Le secrétaire général de l’Alliance exhorte les pays membres à augmenter la production, ce qui signifie plus d'investissements.

"Le temps d'attente pour les munitions de gros calibre est passé de 12 à 28 mois. Les commandes passées aujourd'hui ne seront livrées que deux ans et demi plus tard. Nous devons donc accélérer notre production et investir dans nos capacités de production", insiste Jens Stoltenberg.

Cette question est à l’ordre du jour de la réunion, mardi et mercredi à Bruxelles, des ministres de la Défense de l’OTAN. Or le temps presse. Selon le secrétaire général de l’Alliance, l'offensive russe attendue pour le printemps a déjà commencé.

"Ce que le président Poutine (fait) maintenant, c'est d'envoyer des milliers et des milliers de soldats supplémentaires en acceptant un taux de pertes très élevé, en acceptant de grosses pertes, mais en mettant la pression sur les Ukrainiens. Et les faiblesses que connaît la Russie en qualité, elle essaie de les compenser en quantité", poursuit Jens Stoltenberg.

Les ministres de la Défense de l'OTAN analyseront également la nécessité de fournir davantage d'armes à l'Ukraine. Les Alliés essayeront de s’entendre sur la délicate question de l’envoi d’avions de chasse comme le demande Kyiv.