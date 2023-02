La Chine exploite le tremblement de terre en Turquie avec une fake news

Il y a plus de 10 jours, un puissant séisme de magnitude 7,8 a frappé la Turquie et la Syrie. Le bilan a déjà dépassé les 42 000 morts et la désinformation autour de cet événement déchirant et catastrophique est encore très présente sur les médias sociaux.

Voici le dernier exemple en date : cette semaine, l'ambassade de Chine en France a publié cette vidéo sur Twitter. Elle est censée représenter un pont en Turquie que le gouvernement chinois prétend avoir construit. L'ambassade va jusqu'à dire que la structure a résisté à un puissant tremblement de terre grâce à leur technologie. Ils ont également ajouté le hashtag #ChinaTech, afin de vanter l'innovation chinoise dans la région.

Plus tard, cet article a été publié, affirmant que le pont de Canakkale (c'est son nom) était resté intact après le tremblement de terre. Il indique également que la structure a été construite en partenariat avec la société chinoise Sichuan Lu Qiao.

Le pont existe bel et bien, il est situé dans la partie occidentale de la Turquie, à proximité de la Grèce et de la Bulgarie et c'est le plus long pont suspendu du monde. Mais est-ce vraiment la Chine qui l'a construit ?

Nous avons consulté une base de données internationale qui recueille des informations sur différentes infrastructures dans le monde et nous avons constaté qu'aucune entreprise chinoise n'était impliquée dans sa construction. En fait, sa conception a été menée par une société turque et la conception détaillée a été prise en charge par une société basée au Danemark. Selon le site web du pont, quatre autres entreprises ont investi dans la construction du pont. Et comme vous pouvez le voir, deux sont turques et les deux autres sont des sociétés sud-coréennes.

Une deuxième partie du tweet nous interpelle : le fait que ce pont soit à plus de 1.000 km de l'épicentre du tremblement de terre qui a frappé près de la ville de Gaziantep. Regardons une carte de l'endroit où les répliques ont été ressenties : elles sont très éloignées de l'endroit où se trouve le pont, donc le tremblement de terre n'a pas pu avoir d'impact sur la structure.

Après avoir reçu une vague massive de critiques sur les médias sociaux est de la part des médias français, l'ambassade de Chine a supprimé l'article sur le web, ainsi que le tweet.

Ce n'est pas la première fois que le Cube déconstruit les fausses affirmations concernant le tremblement de terre. Un nombre alarmant de fausses vidéos circulent sur les réseaux sociaux et nous vérifions les faits pour vous.