Estonie : Ursula von der Leyen et Jens Stoltenberg réaffirment leur soutien à l'Ukraine

Un an, jour pour jour, après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, Ursula von der Leyen et Jens Stoltenberg se sont rendus à Tallinn pour rencontrer la Première ministre estonienne Maja Kallas.

La présidente de la Commission européenne et le secrétaire général de l’OTAN en ont profité pour réaffirmer leur soutien à l’Ukraine.

"Nous devons continuer à donner à l'Ukraine les moyens de se défendre, jusqu'à ce que les Russes mettent fin à cette guerre et quittent l'Ukraine, a déclaré Ursula von der Leyen. Et c'est pourquoi nous restons fermement aux côtés de l'Ukraine, plus déterminés que jamais, pour soutenir l'Ukraine, financièrement, économiquement et militairement."

"Certains s'inquiètent du fait que notre soutien à l'Ukraine risque de déclencher une escalade. Mais il n'y a pas d'options sans risque, estime Jens Stoltenberg. Et le plus grand des risques est que le président Poutine gagne."

Les deux dirigeants se sont également joints à une commémoration militaire, le jour de la fête de l’indépendance du pays.

Depuis le début du conflit, l'Estonie et ses voisins baltes, la Lituanie et la Lettonie, comptent parmi les plus fervents soutiens de l'Ukraine.