"Le peuple des États-Unis et nos amis et alliés ne vivront pas à la merci d'un régime hors-la-loi qui menace la paix avec des armes de destruction massive", a annoncé George W. Bush, alors président des États-Unis, depuis le bureau ovale de la Maison Blanche, le 20 mars 2003, alors que les forces de la coalition dirigée par les États-Unis commençaient leur offensive terrestre en Irak.

Leur objectif était de détruire les armes de destruction massive (ADM) de l'Irak et de renverser le régime dictatorial du président Saddam Hussein.

Il n'a fallu que neuf mois aux forces américaines pour capturer Saddam Hussein. Il a été exécuté trois ans plus tard pour "crimes contre l'humanité".

Mais la question de la possession présumée d'armes chimiques, biologiques et nucléaires par l'Irak est devenue de plus en plus controversée. L'incapacité des inspecteurs à localiser les prétendues ADM a suscité un scepticisme croissant quant à la légitimité des affirmations faites par l'administration Bush en octobre 2002.

Lorsque les dernières troupes américaines ont quitté l'Irak en décembre 2011 - plus de neuf ans après le début de l'invasion - 4 490 soldats américains, 179 militaires britanniques et plus de 100 000 civils irakiens avaient été tués. Aucune preuve de l'existence d'ADM à vecteur nucléaire n'a jamais été trouvée.

Au Royaume-Uni, en 2016, Sir John Chilcot a publié une enquête accablante sur la décision du Premier ministre Tony Blair d'engager des troupes en Irak, dans laquelle il conclut que des occasions de paix ont été manquées, que la menace posée par Saddam Hussein a été exagérée et que les renseignements sur la possession présumée d'ADM par l'Irak étaient "erronés".

Vingt ans plus tard, quelles leçons ont été tirées ? Deux vétérans de la guerre d'Irak nous ont donné leur point de vue sur l'invasion et ses conséquences.

Souvenirs de l'invasion

Après une série de frappes aériennes contre des "cibles sélectionnées d'importance militaire", les forces américaines ont entamé leur offensive terrestre en Irak, que le président Bush a décrite comme le début d'une "campagne vaste et concertée".

"L'essentiel, c'est que tout s'est passé bien plus vite que prévu", a déclaré à Euronews le colonel Tim Collins, ancien officier de l'armée britannique.

"Cela devait se produire aux alentours du 24 mars. Nous pensions donc avoir quelques jours d'avance. [...] Nous avons donc été pris au dépourvu. Mais c'était une bonne façon de commencer parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour y penser. [...] Nous avons rapidement reçu des instructions pour nous préparer à quitter nos bases et à nous diriger vers des positions de dispersion. Et dans les 24 heures qui ont suivi, nous avons franchi la frontière".

"Il n'y a pas eu beaucoup de combats au départ. [...] Il s'agissait donc de prendre en charge le grand nombre de prisonniers de guerre qui arrivaient et se rendaient à nous, de leur trouver de l'eau et de la nourriture et, en même temps, de sécuriser les usines de séparation du gazole dans les champs pétrolifères du sud de l'Irak."

Nous avons tous supposé que quelqu'un avait un plan. Mais il n'y avait pas de plan Colonel Tim Collins Ancien officier de l'armée britannique

"J'ai beaucoup appris sur moi-même et sur les autres", explique David Hornsby, vétéran de l'armée britannique, qui a servi cinq fois en Irak en tant qu'infirmier d'urgence.

"Et j'ai beaucoup appris sur la manière de s'occuper de mes troupes et des blessés auxquels j'étais affecté. Je pense donc que mes expériences m'ont beaucoup apporté, tant sur le plan professionnel que personnel".

Qu'a-t-on dit aux forces armées sur les raisons de leur présence en Irak ?

Au moment de l'invasion, la Maison Blanche a déclaré à plusieurs reprises que la décision d'entrer en guerre était fondée sur la possession et le développement présumés d'armes de destruction massive par Saddam Hussein et sur ses liens avec le groupe islamiste militant Al-Qaida.

"Ce qu'on nous a dit correspondait tout à fait aux informations communiquées au grand public, qui étaient essentiellement basées sur les armes de destruction massive et sur les renseignements annoncés par les Américains et les Britanniques avant l'invasion", a déclaré David Hornsby.

"Il y a eu une grande confusion [...] et elle était très centrée sur les bribes concernant les armes de destruction massive", a révélé le colonel Tim Collins.

"Mais il est devenu clair, bien que cela n'ait jamais été dit tacitement, que l'objectif était un changement de régime. L'objectif n'était donc pas vraiment clair, mais la menace des armes de destruction massive persistait", a ajouté le colonel Collins.

Les leçons de la guerre en Irak

Deux décennies plus tard, alors que la guerre fait rage sur le continent européen, de nombreuses personnes s'interrogent sur les leçons à tirer du conflit en Irak.

Selon David Hornsby, le traitement des soldats blessés en Irak a permis de faire d'importantes découvertes médicales qui aideront à soigner le personnel militaire lors de futurs conflits.

"Le conflit en Irak a donné lieu à d'étonnantes avancées médicales en termes de traitement des lésions traumatiques [...] Je pense donc qu'il existe une marge de manœuvre et je suis sûr que des discussions sont déjà en cours entre des organismes de santé tels que le NHS et l'Ukraine afin de partager les enseignements tirés", a expliqué M. Hornsby.

Le colonel Tim Collins a déclaré à Euronews qu'en ce qui concerne la guerre en Ukraine, le conflit irakien a révélé l'importance du dialogue avec des personnes qui comprennent le pays que vous envahissez.

"Je m'attends à ce que les pertes russes et les revers qu'elles subissent conduisent à un effondrement du régime à Moscou. Si tel est le cas, je pense que l'Occident doit être prêt à travailler en étroite collaboration avec les restes de l'armée russe pour maintenir la paix et la stabilité dans ce pays jusqu'à ce que [...] des élections puissent être organisées et menées, et qu'un gouvernement démocratiquement élu puisse être mis en place", a-t-il expliqué.

"En même temps, nous devons être prêts à fournir immédiatement les moyens et le soutien financier nécessaires pour que la vie normale reprenne le plus rapidement possible, ce que nous n'avons pas fait en Irak. C'est quelque chose que nous n'avons pas fait lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Je pense que nous devons tirer ces leçons et être prêts à être très généreux, très rapidement, afin que la normalité puisse [...] combler le vide laissé par le régime précédent".