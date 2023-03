Sécheresse en hiver : les Européens cherchent des plans d'urgence

Une sécheresse en plein hiver, c’était jusqu'à présent exceptionnel mais cela pourrait devenir courant. Après plus de deux ans presque sans pluie, la Catalogne renforce ses restrictions d’eau : elles concernent maintenant 6 millions de personnes et plus de 200 municipalités, dont Barcelone et Gérone.

Le système d‘approvisionnement en eau de la région espagnole est à seulement 27% de ses capacités

Jusqu’à nouvel ordre, interdiction pour les particuliers d’arroser leurs jardin. Les espaces publics ne seront plus arrosés non plus, et les agriculteurs devront réduire leur consommation de 40 %.

L’Espagne est loin d’être la seule à affronter la sécheresse : d’autres pays d’Europe occidentale sont aussi en difficulté, après deux années trop faibles en pluie et en neige… L’Italie et la France sont aussi en pénurie d’eau. Le Président français a annoncé il y a quelques jours "la fin de l’abondance" pour cette ressource et un "plan de sobriété" doit bientôt être présenté par le gouvernement.

La secrétaire d'État Bérangère Couillard a précisé les premières actions à entreprendre : "je pense évidemment à l'utilisation des eaux grises, à la réutilisation des eaux usées traitées qui sont trop faibles dans notre pays. Par rapport à nos pays voisins, on est vraiment en retard. On va décadenasser ce qui bloque aujourd'hui à la mise en œuvre. Il nous faut surtout un plan d'ensemble pour remettre les canalisations à niveau parce qu'on a beaucoup de fuites dans notre pays : environ 30% et jusqu'à 70% dans certains territoires."

L’Allemagne et l’Italie annoncent aussi des plans de gestion de l’eau… le problème pourrait devenir structurel avec le réchauffement climatique.