Après des débats houleux, la "loi d’égalité réelle et effective des personnes trans" vient d'entrer en vigueur en Espagne. Ce texte qui facilite les démarches de ceux qui souhaitent changer le sexe figurant sur leurs papiers d'identité inquiète une partie de l'opinion espagnole.

Notre reporter Valérie Gauriat a parlé à ceux pour qui cette évolution législative représente une reconnaissance de leurs droits comme citoyens à part entière.

Ezekiel est sous traitement hormonal depuis deux ans et demi. Il a également subi une mastectomie. Une transformation décidée pendant la période de confinement du Covid, après des années de mal-être.

Pour Vicenta Esteve Biot, psychologue, spécialiste de la transsexualité et membre du Consejo General de Psicologia (Conseil général de psychologie), la suppression des diagnostics médico-psychologiques pour le changement de sexe au registre civil risque d'entraîner des transitions trop hâtives.

"Le problème de cette loi, c'est qu'elle ne laisse pas le temps de réfléchir," juge-t-elle. "Ce n'est pas la même chose de suivre un processus accompagné par un professionnel qui peut vous aider à prendre vos propres décisions au moment où vous devez les prendre, et non pas avant ou de manière précipitée," assure-t-elle.

Éviter la souffrance de son enfant, c'est la priorité d'Encarni, mère de Marc, 12 ans, qui né fille, a décidé de devenir un garçon. Avec le soutien de ses parents et de son frère aîné, ainsi que des familles de l'association, la vie de Marc a changé du tout au tout, dit-il. "Aux personnes qui ne me respectent pas, je leur demande de me laisser être heureux.

