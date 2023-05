Le président ukrainien en Finlande pour assister au sommet des pays nordiques

Par euronews avec agences

Volodymyr Zelensky est arrivé à Helsinki ce mercredi pour une visite-éclair dans la capitale finlandaise.

Le président ukrainien doit rencontrer quatre premiers ministres nordiques qui se réunissent mercredi à la résidence du président finlandais Sauli Niinistö. Ils discuteront de leur soutien à l'Ukraine.

Les pays nordiques (Finlande, Suède, Norvège, Danemark et Islande) se sont largement ralliés à l'Ukraine après l'invasion russe du 24 février 2022.

Le Premier ministre suédois Ulf Kristersson, le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre, la Première ministre danoise Mette Frederiksen, la Première ministre islandaise Katrín Jakobsdóttir et le Président finlandais Niinistö participeront à la réunion qui se tiendra au Palais présidentiel finlandais à Helsinki.

Sauli Niinistö a déclaré que le sommet serait consacré à l'agression de la Russie en Ukraine, du soutien continu des pays nordiques à l'Ukraine, de l'évolution des relations de l'Ukraine avec l'Union européenne et l'OTAN et de l'initiative de paix de l'Ukraine.

"Il est toujours urgent d'apporter un soutien militaire aux Ukrainiens pour qu'ils soient aussi forts que possible dans leur lutte contre la Russie", a déclaré le Premier ministre danois, M. Frederiksen, dans un communiqué. "Nous devons aider à reconstruire l'Ukraine et à maintenir l'espoir d'une vie quotidienne normale et d'un avenir juste de l'autre côté de la guerre."