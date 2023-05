Tout savoir sur le couronnement de Charles III

Par (adapté de l'anglais)

Comment va se dérouler le couronnement de Charles III ? Euronews répond à vos questions.

Cela fait 70 ans qu'un tel événement n'a pas eu lieu. Le couronnement de Charles III se déroulera avec toute la pompe qui caractérise un tel événement, mais avec un peu plus d'austérité cette fois-ci, selon les voeux du nouveau souverain.

Quand aura lieu le couronnement du roi ?

Le couronnement Charles III aura lieu ce samedi 6 mai à Londres, 70 ans après le couronnement d'Elizabeth II, le 2 juin 1953. Contrairement à sa défunte mère, qui a été couronnée à l'âge de 26 ans, le roi Charles III devient monarque à 74 ans. Les célébrations dureront trois jours, jusqu'à lundi. La question est de savoir si les Britanniques seront enclins à faire la fête en cette période de crise du coût de la vie et d'augmentation de la pauvreté au Royaume-Uni.

Où aura lieu le couronnement et à quelle heure ?

Le roi Charles III et la reine Camilla quitteront le palais de Buckingham vers 11 h 20 en carrosse. Le cortège royal se rendra à l'abbaye de Westminster.

Le couronnement aura lieu à l'intérieur de l'abbaye à 12 heures, heure d'Europe centrale. Les fans de la Premiere League n'auront aucune excuse pour manquer cet événement puisque les matchs auront lieu plus tard dans la journée.

L'abbaye de Westminster est l'un des sites religieux les plus importants du pays. La tradition a commencé avec Guillaume le Conquérant qui a été oint roi en 1066 dans ce lieu, Charles III deviendra le 40e monarque à être couronné dans l'abbaye.

Combien de soldats vont sécuriser l'événement ?

Quelque 7 000 soldats prendront part aux événements, qui ont fait l'objet d'une importante répétition générale le week-end dernier. Le pays n'a peut-être pas connu d'opération militaire d'une telle ampleur depuis 70 ans et tout doit fonctionner au millimètre près.

Dans un premier temps, un peu moins de 200 membres des forces armées - principalement de l'escorte du souverain de la Royal Household Cavalry - participeront à la procession jusqu'à l'abbaye de Westminster. Les soldats commenceront à se rassembler à partir de 10 h 45, heure d'Europe centrale).

Un millier d'autres membres des forces armées suivront le parcours, mais la procession dans son ensemble sera beaucoup moins importante que celle de 1953, à laquelle avaient participé d'autres familles royales et des premiers ministres du Commonwealth.

Le cortège descendra le Mall jusqu'à Trafalgar Square, puis longera Whitehall et Parliament Street avant d'emprunter Parliament Square et Broad Sanctuary pour rejoindre la Great West Gate de l'abbaye de Westminster.

Pourquoi le roi changera-t-il de carrosse ?

Rompant avec la tradition, le roi Charles et la reine Camilla voyageront dans le carrosse d'État du jubilé de diamant, plutôt que dans le carrosse d'État d'or, plus ancien et plus encombrant, qui ne sera utilisé que pour le voyage de retour.

Quel sera le protocole à l'Abbaye ?

La première chose qui se passera à l'abbaye sera la reconnaissance du roi. À côté du trône vieux de 700 ans, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, se tournera de part et d'autre de l'abbaye et proclamera Charles "roi incontestable" avant de demander aux personnes rassemblées de lui rendre hommage et de le servir. Les trompettes sonneront à chaque reconnaissance.

Charles III va ensuite prêter serment. Il placera sa main sur le Saint Évangile et satisfera à cette exigence légale. Le roi Charles pourrait ajouter quelques mots pour reconnaître les nombreuses confessions observées dans le pays, bien que cela ne fasse probablement pas partie du serment lui-même et n'ait pas été confirmé.

Le roi va ensuite s'asseoir sur la chaise du couronnement où il sera oint d'huile sacrée, consacrée à Jérusalem par l'archevêque de Canterbury, en signe de la grâce accordée par Dieu au souverain. Ce moment permet de souligner le rôle spirituel du souverain, qui est également le chef de l'Église anglicane. La fiole a été fabriquée pour le couronnement de Charles II. La cuillère de couronnement est beaucoup plus ancienne, ayant survécu à la destruction des insignes par Oliver Cromwell après la guerre civile anglaise. Pour le couronnement, de l'huile a été fabriquée à partir d'olives récoltées sur le mont des Oliviers à Jérusalem.

Suivra l**'étape de l'investiture** au cours de laquelle Charles III recevra tous les joyaux : orbes, épées et anneaux. Enfin, l'archevêque déposera sur sa tête la lourde couronne de saint Édouard. Cette couronne ne sera portée que ce jour-là. La couronne doit son nom à une version beaucoup plus ancienne fabriquée pour le roi et saint anglo-saxon Édouard le Confesseur. Elle aurait été utilisée lors des couronnements après 1220, jusqu'à ce que Cromwell la fasse fondre.

Après l'investiture, l'intronisation. Charles III s'installera sur le trône. Le trône a été créé à l'origine sur ordre du roi Édouard Ier d'Angleterre pour garder la pierre du destin, qui avait été volée près de Scone (Écosse). La pierre, ancien symbole de la monarchie écossaise, a été rendue à l'Écosse en 1996, mais il est prévu qu'elle retourne à Londres pour être utilisée lors de la cérémonie. Lors du couronnement, la chaise en chêne est placée au centre du sol historique en mosaïque médiévale, connu sous le nom de "pavement Cosmati", devant et face au maître-autel, afin de souligner le caractère religieux de la cérémonie.

A noter que l'épouse de Charles, la reine Camilla, sera également couronnée, mais dans un format plus court et sans autant de protocole. Elle n'aura pas à prêter serment, mais elle sera ointe, couronnée et intronisée.

À l'issue de cette cérémonie, le prince William s'agenouillera devant le roi en tant que fils aîné de Charles et prochain héritier de la Couronne. Ce moment remplacera le traditionnel hommage des pairs, au cours duquel un groupe de la haute noblesse prêtait serment d'allégeance en personne au roi. À sa place, et pour la première fois dans l'histoire, l'archevêque invitera tous les Britanniques à prêter serment d'allégeance d'une voix forte au monarque et à ses héritiers, un appel qui a suscité la controverse.

Une cérémonie moins coûteuse qu'en 1953 ?

La cérémonie sera plus courte et devrait être moins coûteuse que celle d'Elizabeth II, qui avait duré trois heures. Pour le couronnement de la reine, un cortège de carrosses avait transporté 8 251 dignitaires de 180 pays à l'abbaye de Westminster. En outre, plus de 40 000 soldats avaient participé au défilé et l'événement avait coûté environ 54 millions d'euros.

Quelle sera la tenue du roi pour son sacre ?

Au début de la cérémonie, le roi portera probablement un uniforme militaire au lieu des pantalons bouffants et des bas de soie plus traditionnels portés par les rois qui l'ont précédé. Le roi portera également la robe de cérémonie, qu'il retirera avant de recevoir l'onction.

Les vêtements de Charles III pour son couronnement Victoria Jones/PA

Le Royaume-Uni est le seul pays européen qui continue à utiliser les symboles de la royauté, tels que la couronne, l'orbe et les sceptres, lors des couronnements.

Ces objets symbolisent différents aspects du service et des responsabilités du monarque.

Charles recevra l'orbe du souverain ainsi qu'un sceptre, entre autres objets, à des moments clés de la cérémonie.

Et pour la reine Camilla ?

Lors du couronnement, Camilla recevra le bâton de la reine consort avec la colombe et le sceptre de la reine consort avec la croix. Elle sera couronnée avec la couronne de la reine Mary, fabriquée à l'origine pour le couronnement de la reine Mary avec George V. Elle a été modifiée pour supprimer certaines des protubérances et a été sertie de diamants.

Quelle musique sera jouée pendant le couronnement ?

La cérémonie à l'intérieur de l'Abbaye sera animée par de la musique choisie par le Roi, avec 12 morceaux nouvellement commandés, dont un d'Andrew Lloyd Webber, et de la musique orthodoxe grecque en mémoire du père du Roi, le Prince Philip.

Une partie de la cérémonie sera chantée en gallois. Le célèbre chanteur d'opéra gallois Sir Bryn Terfel figurera parmi les solistes.

Les célébrations seront des plus variées puisqu'il y aura de la musique dans de nombreux coins du pays. L'idée est d'essayer d'inclure toutes sortes de styles afin que les citoyens ne se sentent pas déconnectés.

Qui assistera au couronnement de Charles III ?

Parmi les 2 000 invités, il y aura également le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, ainsi que le roi et la reine d'Espagne, entre autres représentants. On est loin des 8 000 personnes qui ont assisté au couronnement de la reine Élisabeth II.

L'invité le plus attendu est peut-être le prince Harry, après la publication controversée de ses mémoires. Il sera présent sans son épouse Meghan Markle et leurs enfants qui resteront en Californie. Ce sera la première fois que le prince rencontre sa famille après la controverse.

Le gant royal que portera le nouveau roi pour son couronnement Victoria Jones/PA

Le prince George, sera l'un des quatre pages d'honneur du roi. Les quatre pages de Camilla seront ses trois petits-enfants et son petit-neveu.

Certains des participants à la procession à l'intérieur de l'abbaye porteront les insignes du roi, et la plupart des objets seront placés sur l'autel jusqu'à ce qu'ils soient utilisés lors de la cérémonie.

Quand le roi montera-t-il sur le balcon d'honneur ?

Le roi et la reine descendront de leur trône et entreront probablement dans la chapelle Saint-Édouard, où Charles revêtira la couronne d'État impériale avant de se joindre à la procession qui sortira de l'abbaye au son de l'hymne national.

Le couple royal retournera ensuite à Buckingham Palace par le chemin inverse de leur arrivée, cette fois-ci dans le "Gold State Coach", vieux de 260 ans, qui a été utilisé pour tous les couronnements depuis celui de Guillaume IV en 1831.

Le roi et la reine consort entourés des présidents de la chambre des Lords et de la chambre des Communes Arthur Edwards/AP

Si vous voulez participer au salut que le roi et sa famille feront depuis le balcon, vers 15 heures (14 heures à Londres), vous devrez vous y prendre suffisamment à l'avance pour vous rendre à Buckingham Palace. Le roi apparaîtra et saluera tous les participants. Ce salut marquera la fin des cérémonies officielles du jour du couronnement.

Où puis-je assister au couronnement ?

L'office du couronnement à l'Abbaye et les deux processions seront retransmis partout dans le monde y compris sur euronews. L'ensemble de l'événement sera également projeté sur des écrans géants situés dans la capitale et dans tout le pays.

A Londres, les lieux de projection seront situés à Hyde Park, Green Park ou St James Park, mais aussi dans de nombreuses autres zones pour lesquelles les autorités ont fourni une carte avec les différents emplacements à travers le Royaume-Uni.

Des célébrations auront lieu dans tout le pays

Dimanche, un concert du couronnement aura lieu au château de Windsor, avec un grand orchestre accompagné d'une sélection de stars musicales éclectiques : d'Andrea Bocelli à Katy Perry, en passant par Lionel Richie, Take That et le pianiste classique Lang Lang.

Les monuments du Royaume-Uni seront également illuminés par des projections et des spectacles de drones.

Les festivités se poursuivront le même jour avec le Big Lunch, au cours duquel les voisins et les communautés seront encouragés à partager des repas et à s'amuser dans leur quartier.

Pour couronner les célébrations, le lundi 8 mai, déclaré jour férié, les citoyens seront encouragés à participer à "The Big Help Out" (le grand coup de main), une initiative visant à collaborer au travail bénévole local.

Les horaires du Couronnement

Les heures sont au niveau local. Il faut ajouter une heure à chaque heure pour savoir à quelle heure on peut le voir en Espagne et dans d'autres pays d'Europe centrale :

11.20 Parade du roi : le roi et la reine se rendent de Buckingham Palace à l'abbaye de Westminster pour le couronnement.

12.00 Service du couronnement (durée prévue : 90 minutes). L'archevêque de Canterbury, Justin Welby, dirige le service à l'abbaye de Westminster.

14.00 Procession du couronnement : le roi et la reine consort retournent à Buckingham Palace avec d'autres membres de la famille royale.

15.00 Apparition au balcon : le roi et la reine consort apparaissent au balcon du palais de Buckingham avec d'autres membres de la famille royale.