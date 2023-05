Sortie dans l'espace pour deux cosmonautes russes

Par Euronews

Les deux cosmonautes ont déplacé un sas d’expérimentation et rejeté dans l'espace un paquet de cinq kilos.

Deux cosmonautes russes ont effectué une sortie dans l’espace, pour déplacer un sas d’expérimentation du module cargo Rassvet au module scientifique Nauka.

La sortie a duré environ six heures et a aussi permis de rejeter dans l’espace un petit paquet d’environ cinq kilos. Celui contient une couverture, des outils et différents éléments qui n’étaient plus utilisés.

Le paquet devrait flotter derrière la station spatiale internationale quelques temps avant de se consumer dans l'atmosphère terrestre.