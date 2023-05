Le patron du groupe Wagner accuse l'armée russe de fournir de moins en moins de munition

Par Euronews avec AFP

Ce mardi 9 mai, le patron du groupe paramilitaire Wagner a accusé des soldats de l'armée régulière russe d'avoir fui leurs positions à Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, et parallèlement accusé l'État d'être incapable de défendre la Russie.

L'homme d'affaires et chef du groupe paramilitaire Wagner Evgueni Prigojine est en conflit ouvert avec l'état major de Moscou.

Ce mardi, il a accusé l'armée régulière russe d'avoir fui ses positions à Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine, et de ne pas fournir suffisamment de munitions à son groupe: "ce matin, le chef d'état-major général a personnellement corrigé tous les chiffres et les a réduits de 10 fois. C'est dommage. Si cela continue, nous ne pouvons pas continuer les combats. Si toutes les tâches sont effectuées de façon à tromper le commandant en chef Poutine, alors soit il vous arrachera le cul, soit ce sera le peuple russe, qui sera fâché que la guerre soit perdue."

La semaine dernière, le patron de Wagner avait annoncé qu'il retirerait ses hommes de Bakhmout le 10 mai si l'état-major ne lui fournissait pas de nouvelles munitions. Selon lui, Wagner n'aurait jusqu'à présent reçu que "10%" du matériel réclamé.