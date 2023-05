L'Ouest du Canada face à des incendies "sans précédent"

Par Euronews avec AFP

400 000 hectares partis en fumée, des dizaines de milliers de personnes évacuées : l'Alberta dit faire face à des incendies "sans précédent" et demande l'aide du gouvernement fédéral.

Une centaine de feux dévorent la province, dont 25 considérés comme "hors de contrôle" par les autorités.

Danielle Smith, Première ministre de l'État de l'Alberta, Canada : "Lorsque je me suis entretenu avec le Premier ministre aujourd'hui, il m'a dit que les forces armées canadiennes seraient déployées et qu'il s'agissait de mettre en place l'équipe de commandement dont Mike vient de parler afin de déterminer la meilleure façon de les intégrer dans les autres équipes."

Les autorités espèrent l'arrivée de la pluie pour freiner les incendies, mais La Première ministre de la province a prévenu lundi soir que les feux "pourraient se poursuivre pendant plusieurs mois".

L'Alberta est une des plus régions les plus riches en hydrocarbures au monde et plusieurs compagnies pétrolières ont interrompu leur production en raison des feux.