Nouvelle attaque de drone sur la région russe de Belgorod, près de la frontière ukrainienne.

Par euronews avec agences

Le gouverneur russe de la région a fait état de plusieurs morts et de blessés. Plus de 200 enfants ont déjà été évacués.

Le gouverneur de Belgorod a accusé l'Ukraine de continuer à attaquer cette région russe située à la frontière avec l'Ukraine.

Vyacheslav Gladkov a affirmé que deux femmes voyageant dans une voiture avaient été tuées et deux autres blessées à la suite d'une explosion à Maslova Pristan, probablement causée par un drone près d'une station-service.

La télévision d'Etat russe, RTR, rapporte le déplacement de nombreuses personnes dans la ville de Penza. Des habitants qui ont quitté leurs maisons après la détonation.

Lors de la réunion du Conseil de sécurité ce vendredi, le président russe n'a pas abordé spécifiquement cette question, mais a déclaré qu'il fallait continuer à travailler pour assurer la sécurité de la Russie.

Vladimir Poutine : "Aujourd'hui, nous allons aborder les mêmes questions relatives à la sécurité de la Russie, en l'occurrence la sécurité politique intérieure, en tenant compte des efforts que nos ennemis continuent de déployer et intensifient afin d'attiser la situation à l'intérieur de la Fédération de Russie. Et vous et moi devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas les laisser faire, quelles que soient les circonstances".

Maslova Pristan ne serait pas la seule localité de la région touchée par les bombardements. Jeudi, l'armée russe a assuré qu'elle avait empêché une nouvelle attaque terrestre ukrainienne dans la région de Belgorod. Cela a poussé les habitants des zones touchées à chercher des abris temporaires.