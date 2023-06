L'entreprise toulousaine incarne les principes de l'économie circulaire et démontre qu'une approche créative et consciente de l'environnement peut avoir un impact positif sur l'industrie du bâtiment et l'environnement dans son ensemble.

Dans l'industrie française du bâtiment, près de 50 millions de tonnes de déchets de construction sont générées chaque année, représentant un défi majeur en termes de gestion environnementale. "Maison Tournesol", une entreprise toulousaine, a trouvé une solution innovante pour éviter la mise en décharge de ces déchets : les transformer en pièces de mobilier design telles que des tables, des étagères et des chaises. Fondée en 2019 par quatre jeunes architectes et designers français, Tournesol s'engage à lutter contre ce surplus massif de déchets de construction. Alors que l'économie traditionnelle suit un schéma linéaire de production et de consommation, où les matériaux sont extraits, utilisés puis jetés, Tournesol intervient à la fin de ce cycle en disant "non" à la dégradation des matériaux. François Bois, architecte et cofondateur de Tournesol, explique : "C'est là que nous intervenons. Au moment où cela meurt, où cela devient un déchet, nous disons non, nous l'arrêtons". Qu'est-ce que l'économie circulaire ? Dans une économie circulaire, les matériaux sont réutilisés et recyclés autant que possible, créant ainsi un système en boucle fermée où les déchets sont minimisés et les ressources préservées. Maison Tournesol contribue à économiser deux tonnes de déchets et six tonnes d'émissions de CO2, offrant ainsi une perspective durable pour l'avenir. Économie circulaire : comment offrir une nouvelle chance aux personnes et aux objets

L’Union européenne veut plaider pour l’économie circulaire La durabilité, c'est l'avenir L'atelier toulousain est rempli de tiges de fer, de structures métalliques et de panneaux d'aluminium récupérés à la casse, témoignant de leur engagement envers la durabilité. Les architectes soulignent que pour avoir un avantage concurrentiel en tant que jeunes professionnels, il est essentiel de répondre aux défis actuels tels que les pénuries d'énergie et de matériaux. François Bois déclare : "Nous nous sommes dit : nous allons réutiliser dans le cadre d'une économie circulaire et ce sera notre cheval de bataille avec Tournesol". Comment Rodrigues favorise-t-elle la durabilité ? La politique gouvernementale encourage-t-elle la réduction des déchets ? En France, la politique gouvernementale encourage également la réduction des déchets et l'adoption de l'économie circulaire. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, mise en place en mars 2021, exige que les services publics achètent entre 20 % et 40 % de fournitures issues du réemploi ou comprenant des matériaux recyclés. De plus, le gouvernement français a introduit une politique de responsabilité élargie des producteurs, obligeant les fabricants à assumer la responsabilité de l'élimination de leurs produits en fin de vie. Tournesol comprend l'importance de récupérer les matériaux avant qu'ils ne deviennent des déchets, car il est souvent complexe de les récupérer une fois qu'ils ont été considérés comme tels. Ainsi, l'entreprise saisit ces matériaux juste avant qu'ils ne soient considérés comme des déchets, les réutilise comme matière première et leur donne une nouvelle vie. L'autoroute pour abeilles : un corridor écologique pour favoriser la biodiversité à Tallinn En 2022, Tournesol a lancé sa première gamme de mobilier intitulée "Zéro", en référence à son engagement en faveur du zéro carbone, zéro déchet et zéro effort. Forte de cette réussite, la Maison Tournesol a récemment lancé sa deuxième collection baptisée "Mono", caractérisée par un design unicolore saisissant. Grâce à l'engagement et à l'innovation de Tournesol, les déchets de construction sont désormais transformés en trésors design, contribuant ainsi à un avenir plus durable et responsable.

