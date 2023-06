Élections législatives au Monténégro : une page se tourne

Par Euronews avec AFP

Au Monténégro, pays des Balkans, les élections législatives de ce dimanche 11 juin 2023 sonnent le début d’un renouveau démocratique et la fin d’un régime autoritaire, tenu depuis trente ans par Milo Đukanović.

C'est une page qui se tourne au Monténégro : la coalition centriste Europe Now a remporté de justesse les élections législatives de dimanche, et mis à 30 ans de règne sans partage du Parti Démocratrique Socialiste.

Finissons ce que nous avons commencé - votez pour le nouveau Monténégro et Europe Now ! Retirons les politiques négatives du passé et embrassons le nouvel avenir optimiste !

Ces élections anticipées surviennent dans un contexte de crise politique profonde dans le pays, tiraillées entre ses liens avec la Serbie et la Russie, les mouvements nationalistes locaux, et ses aspirations européennes. Clairement pro-Européenne , la coalition vainqueur souhaite apaiser les tensions, lutter contre l'inflation, et accélérer l'adhésion du pays à l'Union Européenne. Mais il est peu probable qu'elle forme à elle seule le nouveau gouvernement.

Le mouvement Europe Now a remporté environ 26 % des voix aux élections législatives anticipées au Monténégro, tandis que le Parti Démocratrique Socialiste est arrivé deuxième avec environ 23 %, selon l'Institut de sondage local. Ce scrutin a été marqué par le taux de participation le plus bas depuis l'introduction du système multipartite dans le pays au début des années 1990. La commission électorale de l'État devrait annoncer les résultats définitifs dans les prochains jours.

Ce scrutin intervient après la défaite de l'ancien chef du DPS, Milo Đukanović, à l'élection présidentielle en avril dernier, et sa démission, après trois décennies au pouvoir. Le leader du mouvement Europe Now, Milojko Spajić, s'attend à ce que le nouveau gouvernement soit formé rapidement. Mais les analystes locaux s'attendent à des négociations longues et tendues.