Naufrage de migrants en Grèce : neuf suspects arrêtés, les recherches se poursuivent

Par Euronews avec AFP

Partout en Grèce, des milliers de personnes ont manifesté contre la politique migratoire du gouvernement grec et de l'Union européenne.

Des milliers de personnes sont descendus dans la rue ce jeudi en Grèce après le naufrage d'un bateau de migrants au large de la péninsule du Péloponnèse, qui a fait au moins 78 morts et des centaines de disparus. Les manifestants ont accusé le gouvernement grec et l'Union europe d'avoir transformé le continent européen en "forteresse", et la Méditerranée en une "mer des morts".

Neuf Égyptiens qui se trouvaient à bord du navire et soupçonnées d'être des passeurs ont été arrêtées.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé l'Europe à s'unir sur la question migratoire : "soyons clairs : ce n'est pas un problème grec. C'est un problème européen. Je pense qu'il est temps que l'Europe soit capable, de façon solidaire, de définir une politique migratoire efficace pour que ce genre de situation ne se reproduise plus."

Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui aussi admis qu'un "système commun et solidaire" était nécesaire, pour éviter une nouveau drame de ce genre.

Des photographies du navire, prises par les garde-côtes grecs avant le naufrage, montrent des centaines de personnes entassées à bord. Selon les rescapés, des femmes et une centaine d'enfants se trouvaient dans la cale du bateau.

L'embarcation de 30 mètres de long serait partie des côtes égyptiennes et aurait fait escale en Libye avant de mettre le cap sur l'Italie.