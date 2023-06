Vague de chaleur précoce en Italie, orages dévastateurs en Hongrie

Par euronews

Plusieurs régions en Italie ont été placées en alerte en raison des très fortes températures.

La chaleur et les orages s'abattent sur une grande partie de l'Europe et l'été ne fait que commencer. Dans la ville hongroise d'Egerbakta, des pluies torrentielles et des vents violents ont fait d'importants dégâts.

Plus au sud, la Slovènie est accablé par une vague de chaleur depuis plusieurs jours. Des températures suffocantes qui touchent aussi l'Italie. Plusieurs villes sont en alerte canicule, relate notre correspondante Girogia Orlandi :

"Une première vague de chaleur est arrivée en Italie, touchant plusieurs régions cette semaine. Aujourd'hui des températures allant jusqu'à 40 degrés ont été prévues et une alerte orange est attendue dans au moins 13 villes. Parmi elles, Rome, la capitale, mais aussi Florence et Bologne. Vendredi, ce sera le tour du sud, avec des alertes dans des villes telles que Bari et Palerme. La Sardaigne devrait être la zone la plus touchée, avec des températures qui pourraient même dépasser les 40 degrés".