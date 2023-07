Ouverture du Festival du film de Karlovy Vary avec Russell Crowe et Alicia Vikander

Par Euronews

L'acteur américain et l'actrice suédoise ont été récompensés lors de l'ouverture du 57e Festival international du film de Karlovy Vary.

Ouverture du festival international du film de Karlovy Vary, en République Tchèque, l’un des plus anciens au monde et l’un des plus prestigieux d’Europe centrale.

Près de 200 films sont projetés chaque année sur les écrans de la ville thermale située dans la région de la Bohème, dans l’ouest du pays.

Pour cette 57e édition, l’acteur américain Russell Crowe s’est vu remettre un Globe de Cristal récompensant une contribution artistique exceptionnelle au cinéma mondial.

L’actrice suédoise Alicia Vikander a elle reçu le prix du président. Tout un symbole pour celle qui s’est fait connaître dans le film Royal Affair, tourné en République tchèque.

La soirée s’est conclue par un concert de Russell Crowe et de son groupe Indoor Garden Party.