JO-2024 : la future torche olympique sera fabriquée en France

Par euronews avec agences

La torche au design innovant, abritera la flamme olympique et sera fabriquée en 2 000 exemplaires, soit 5 fois moins que d'habitude.

La torche olympique a été dévoilée à un an de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Et les organisateurs avaient fait les choses en grand.

Aux côtés du président de Paris 2024, Tony Estanguet, était invité le président du Comité international olympique, Thomas Bach, légende du sprint 8 fois champion olympique et la star de l'athlétisme Usain Bolt...

Réunis sur les quais de la Seine, pratiquement aux pieds de la Tour Eiffel, ils ont révélé la conception de cette nouvelle torche olympique.

Elle sera fabriquée en acier recyclé dans les usines françaises d'ArcelorMittal, sponsor des JO., plus précisément à Châteauneuf dans la Loire, puis passera au laminage à Florange (Moselle), et la tôle sera coupée en feuilles à Whoippy (Moselle), pour ensuite être façonnée par des orfèvres et recevoir les composants, en particulier le brûleur.

Pour son designer Mathieu Lehanneur, elle incarne l'esprit de Paris 2024. Il dit avoir été guidé par trois thèmes centraux : l'égalité, l'eau et la tranquillité, et "elle est absolument symétrique pour la première fois de son histoire".

Chaque modèle sera de teinte "champagne". La partie basse sera en acier poli et la partie haute en acier microbillé, recouvert d'un revêtement "high tech".

Il n'y en aura que 2 000 exemplaires (1 500 pour les JO et 500 pour les Jeux paralympiques), soit 5 fois moins que d'habitude et il ne sera pas possible de les acheter.

Elle sera portée par 11 000 personnes. (10 000 pour les Jeux olympiques, 1 000 pour les Jeux paralympiques) pendant la durée des Jeux olympiques et paralympiques.

Les torches seront réutilisées à plusieurs reprises au cours du relais de la flamme qui va s'étendre sur 80 jours.

Et c'est à Marseille, le 8 mai 2024, qu'elle entamera ce voyage historique à travers la France, parcourant des milliers de kilomètres.

La vasque dans laquelle sera allumée la flamme olympique le 26 juillet 2024 sera dévoilée plus tard.