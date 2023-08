Ukraine : nouvelles frappes russes à Zaporijjia

Deux personnes ont été tuées et sept blessées dans une nouvelle frappe russe sur la ville ukrainienne de Zaporijjia. L'Allemagne confirme la livraison de 2 systèmes Patriot à Kyiv.

Deux personnes ont été tuées et sept blessées dans une nouvelle frappe russe sur la ville Zaporijjia, dans le Sud de l'Ukraine. Les autorités locales affirme que Moscou a ciblé délibérément une zone résidentielle.

A quelques dizaines de kilomètres de là, la centrale nucléaire d'Energodar a de nouveau perdu la connexion à sa dernière ligne électrique externe. L'opérateur ukrainien Energoatom a précisé que le contact est désormais assuré par un lien de réserve.

Cette région proche du front est depuis quelques semaines particulièrement ciblée par les tirs russes.

"Je faisais à manger. Et pendant une seconde, j'ai pensé que je pourrais aller dans l'autre pièce. Je suis juste sorti dans le couloir, et l'explosion a retenti. A ce moment-là, le mari et l'enfant étaient dehors. Si j'avais été dans la cuisine, je pense que j'aurais été blessée" témoigne une habitante de Zaporijjia touchée par les bombardements.

Ce mercredi, l'Allemagne a confirmé la livraison de deux systèmes de missiles de défense aérienne Patriot supplémentaires à Kyiv, ainsi qu'une trentaine de chars Leopard d'occasion remis à neuf.

Volodymyr Zelensky l'a rappelé dans son allocution quotidienne : "a__ujourd'hui, il y a de bonnes nouvelles d'Allemagne - exactement ce que nous avons convenu avec le chancelier Olaf Scholz. Des installations "Patriot" supplémentaires sont disponibles. Merci beaucoup, Olaf, c'est nécessaire pour protéger notre peuple de la terreur russe. Merci à l'Allemagne , au chancelier personnellement, pour avoir respecté cet accord - cela sauvera certainement des milliers de vies de notre peuple. Cela nous rapprochera certainement de la création d'un bouclier aérien à part entière pour l'Ukraine. Cela aidera les gens, les villes, les villages."

La coordinatrice humanitaire pour l'Ukraine Denise Brown s'est rendue à Pokrovsk, dans l'Est du pays, pour rencontrer les victimes du récent bombardement. 9 personnes y ont perdu la vie, et 82 autres ont été blessées.