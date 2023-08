Le gouvernement allemand devrait décriminaliser le cannabis ce mercredi

Fumer du cannabis en Allemagne, bientôt une pratique légale ? Le gouvernement allemand est sur le point de changer les règles.

Fumer du cannabis en Allemagne, bientôt une pratique légale ? Le gouvernement allemand est sur le point d'approuver un plan de libéralisation des règles relatives au cannabis. Ce feu vert devra encore être approuvée par le Parlement. Samedi dernier, des centaines de personnes favorables à la légalisation du cannabis ont participé à la "Parade du chanvre" à Berlin, un événement qui a lieu depuis 1997.

"Le cannabis est consommé dans les deux cas, légalement ou illégalement, dit un manifestant. La question est que si vous le rendez illégal, il se retrouve sur le marché noir. Il n'y a pas de protection des mineurs, aucun revendeur ne demande une pièce d'identité, alors qu'on peut justement assurer cette protection des mineurs quand il y a une distribution contrôlée."

L'objectif est de décriminaliser la possession de quantités limitées de cette substance et d'autoriser les membres des "clubs de cannabis" à l'acheter à des fins récréatives. Le ministre de la santé, Karl Lauterbach, donnera des détails sur la législation dès ce mercredi. Ce que l'on sait à cette heure, c'est qu'il est prévu de légaliser la possession de 25 grammes de cannabis et d'autoriser les particuliers à cultiver jusqu'à trois plants chez eux. Le plan permettrait aux résidents allemands majeurs d'adhérer à des "clubs de cannabis" à but non lucratif comptant chacun 500 membres au maximum.