Les forces ukrainiennes ont poursuivi leurs opérations de contre-offensive dans l'ouest de la région de Zaporijjia et ont progressé à l'est de Robotyne, indique l'Institut de l'Etude de la Guerre, dans sa dernière mise à jour.

Le groupe de réflexion fait spécifiquement référence aux images géolocalisées qui indiquent que les forces ukrainiennes ont progressé au nord-est de Robotyne et ont probablement réalisé des gains plus importants dans les zones environnantes, compte tenu des semaines d'activité ukrainienne constante dans les zones forestières au nord-est de la colonie.

Les bloggers russes ont affirmé que de petits groupes d'infanterie ukrainiens soutenus par des véhicules blindés ont poursuivi leurs assauts au nord et au nord-est de Robotyne, et en direction de Verbove, ajoutant que les véhicules ukrainiens peuvent circuler plus librement dans la zone grâce au déminage des champs de mines par les forces ukrainiennes.

Robotyne se trouve à 10 km au sud d'Orikhiv et à environ 80 km de Melitopol, la ville que les troupes russes utilisent comme plaque tournante logistique pour les territoires occupés dans le sud de l'Ukraine.

Des sources russes ont affirmé que les forces ukrainiennes avaient engagé leurs "principales réserves" dans des opérations de contre-offensive dans la région occidentale de Zaporijjia, sur la base d'observations éparses d'unités ukrainiennes équipées de matériel occidental.

Mais le think tank indique que les sources russes semblent présenter à tort les réserves ukrainiennes comme un grand contingent unitaire, et que l'Ukraine engagerait à combattre dans son ensemble.

Il y a quelques jours, le groupe de réflexion basé aux États-Unis a déclaré : "Les opérations contre-offensives ukrainiennes semblent se dérouler de manière satisfaisante. Les opérations contre-offensives ukrainiennes semblent forcer l'armée russe à redéployer latéralement ses troupes.