Libye : à Tripoli, les pires combats depuis un an font 55 morts

Les affrontements ont éclaté après l’arrestation, par la Force al-Radaa, d’un commandant de la Brigade 444, les deux influents groupes armés de la capitale.

En Libye, des affrontements opposant deux groupes armés dans la banlieue sud-est de Tripoli ont fait 55 morts et 146 blessés, selon le centre de médecine d'urgence. Les combats ont débuté après l'arrestation, lundi, du colonel Mahmoud Hamza, commandant par la Force al-Radaa.

Ces deux factions figurent parmi les plus influentes à Tripoli, où siège l'un des deux gouvernements luttant pour le pouvoir. Mardi soir, un conseil formé de notables et personnalités influentes de Soug el-Joumaa, le fief de la Force al-Radaa, a annoncé être arrivé à un accord avec le chef du gouvernement siégeant à Tripoli, pour transférer le colonel Mahmoud Hamza à une "partie neutre". Ce conseil a ajouté qu'une désescalade et un cessez-le-feu suivraient cette mesure.