Fin mai, Meta a déclaré avoir qualifié Wagner d'"organisation dangereuse", précisant que les contenus faisant la promotion du groupe seraient retirés de ses plateformes. Mais une étude récente sème le trouble.

Wagner, le groupe mercenaire russe accusé d'avoir commis des crimes horribles et des violations des droits de l'Homme dans le monde entier ces dernières années, utilise toujours Facebook et Instagram pour recruter des personnes en ligne, malgré le fait que son contenu viole les politiques de Meta.

Une nouvelle étude réalisée par l'Institute for Strategic Dialogue (ISD), une organisation indépendante à but non lucratif basée à Londres qui étudie et surveille l'extrémisme et la désinformation dans le monde, a révélé que Meta n'a pas supprimé les contenus célébrant Wagner et contenant des informations de recrutement pour le groupe, bien qu'il l'ait étiqueté comme une "organisation dangereuse".

Selon ses propres politiques, Meta n'autorise aucune organisation ou personne dangereuse "qui proclame une mission violente ou qui est engagée dans la violence à avoir une présence sur Facebook. Nous évaluons ces entités en fonction de leur comportement en ligne et hors ligne, et plus particulièrement de leurs liens avec la violence".

Fin mai, Meta a confirmé à Politico qu'elle avait identifié Wagner comme une organisation dangereuse, car il a été révélé que ses plateformes de médias sociaux étaient utilisées pour recruter du sang neuf dans le groupe de mercenaires de la Russie.

"Nous avons désigné le groupe Wagner comme une organisation dangereuse, ce qui signifie qu'il ne peut pas être présent sur nos plateformes", a affirmé un porte-parole de Meta au journal, ajoutant que le contenu contenant "des louanges ou un soutien substantiel à Wagner" est également supprimé "lorsque nous en prenons connaissance, y compris les messages qui visent à recruter pour eux".

Mais le problème semble persister, malgré les politiques et les déclarations de Meta.

Plus d'une centaine de comptes faisant la promotion de Wagner

L'organisation a trouvé un total de 114 comptes sur Facebook et Instagram qui soit usurpaient l'identité de Wagner, soit le glorifiaient, soit publiaient des contenus de recrutement pour le groupe de mercenaires.

Les comptes postaient dans au moins 13 langues, dont l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le macédonien, le polonais, le roumain, l'indonésien, le vietnamien et le russe.

L'impact négatif de ces comptes ne peut être sous-estimé. Quinze des 57 comptes trouvés sur Facebook comptaient plus de 10 000 adeptes ou membres au 16 août, tandis que les 57 comptes trouvés sur Instagram comptaient 10 175 utilisateurs.

Des membres de la compagnie militaire Wagner Group sont assis dans leur véhicule dans une rue de Rostov-sur-le-Don, en Russie, le samedi 24 juin 2023 AP Photo, File

23 de ces groupes ont diffusé des informations sur le recrutement au sein de Wagner, le qualifiant d'"armée privée la plus puissante du monde". Certaines vidéos tentent de convaincre les recrues potentielles qu'elles ne seront pas de la chair à canon pour le groupe, mais qu'elles seront accueillies dans la "famille" Wagner.

Dans certaines vidéos partagées sur les comptes Facebook, on pouvait entendre le chef de Wagner, Evgueni Prigojine, déclarer que la "troisième guerre mondiale" était proche.

Outre les contenus liés à Wagner, les comptes ont également diffusé de la propagande pro-Kremlin.

Alors que les messages sur le recrutement, partagés avant la mutinerie, contenaient des informations et des contacts qui semblaient authentiques, "l'Institute for Strategic Dialogue" n'a pu trouver " aucune preuve crédible " reliant ces pages, groupes et profils Facebook directement à Wagner.