Par Joshua Askew et Sophia Khatsenkova (adapté de l'anglais)

"J'ai toujours trois grenades à portée de main, deux pour l'ennemi et une au cas où je devrais me suicider", a-t-il déclaré à Euronews, "je refuse de devenir un prisonnier de guerre".

Un ancien mercenaire de Wagner s'est confié en exclusivité à Euronews pour raconter ses terrifiantes expériences.

Sasha, dont le vrai nom a été changé, a participé à la bataille de Bakhmout, qui a duré des mois et a été comparée à un "boucherie" par les analystes occidentaux.

En raison du manque flagrant de discipline et de volonté de combattre au sein des troupes, Wagner a servi en deuxième ligne derrière les unités russes régulières sur le front, que Sasha décrit comme des "conscrits d'à peine 21 ans". Les mercenaires devaient notamment s'assurer que ces recrues ne battent en retraite.

"Ils [les conscrits russes] ne sont pas motivés, ils sont faibles, on les a pris dans la rue et on leur a dit : "Allez à la guerre ! Ils ont été pris dans la rue et on leur a dit : "Allez à la guerre"", a-t-il déclaré. "Si leur commandant tombe, ils ont tendance à se rendre rapidement".

Le mercenaire n'a pas voulu confirmer si la violence était utilisée pour maintenir les troupes indisciplinées dans le rang. Toutefois, un rapport d'Euronews a révélé que Moscou avait déployé des loyalistes tchétchènes pour discipliner et même exécuter les soldats dissidents.

Sasha, qui a récemment achevé un contrat de six mois avec le groupe Wagner, affirme qu'il ne retournera pas en Ukraine, à moins d'y être contraint.

"Honnêtement, je n'ai aucune envie d'y retourner", a-t-il déclaré à Euronews. "Je ne veux tout simplement plus combattre."

Wagner Group military company guard an area standing in front of a tank in a street in Rostov-on-Don, Russia, Saturday, June 24, 2023. Mindaugas Kulbis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Affirmant avoir des racines ukrainiennes à Kharkiv et Popasna, Sasha dit avoir été "désillusionné" par l'effusion de sang. "Il s'agit d'une guerre fraternelle. C'est la guerre la plus méchante qui soit. Nous [Russes et Ukrainiens] parlons la même langue. Nous pensons de la même manière, nous agissons de la même manière", a-t-il déclaré à Euronews. "Nous tuons des gens qui partagent les mêmes idées."

Son unité se retrouvait parfois accidentellement dans les tranchées ukrainiennes et ne se rendait même pas compte qu'elle se trouvait dans le "camp ennemi".__"La seule différence, c'est qu'ils nous considèrent comme des agresseurs parce que nous sommes sur leur territoire. C'est peut-être vrai, mais je ne veux pas entrer dans cette nuance" affirme Sasha.

"Je ne sais vraiment pas. La Russie et l'Ukraine partagent une histoire entremêlée, faisant partie d'empires historiques successifs. Mais les Ukrainiens ont une identité, une langue et une culture qui leur sont propres, et nombreux sont ceux qui affirment que l'invasion est due au fait que Moscou n'a pas reconnu cette réalité."

Grâce à Wagner, la Russie gagne

Sasha a révélé que c'était l'une des raisons pour lesquelles il voulait parler à Euronews, "même s'il m'arrivait quelque chose dans le mois à venir". "Après avoir été sur la ligne de front, je peux dire que tout le monde nous ment", a déclaré le mercenaire, ajoutant qu'il avait arrêté de regarder les informations à cause des désinformations.

Sasha a souligné le mensonge systématique qui a entouré la quasi-défaite de la Russie au début de l'invasion, affirmant que Wagner avait ramené les opérations au bord du gouffre.

Une autre raison est que les résultats promis de la guerre ne se sont tout simplement pas matérialisés, avec l'adhésion de la Finlande à l'OTAN et l'augmentation du prix des devises étrangères, malgré les affirmations selon lesquelles le dollar américain s'en trouverait affaibli.

En juillet, le rouble russe a atteint sa valeur la plus basse depuis que les combats ont éclaté l'année dernière. Mais la monnaie, ainsi que l'économie russe, ont défié les attentes des économistes et sont restées résistantes, malgré les sanctions occidentales.

Après avoir évité le projet pendant plusieurs mois, Sasha a déclaré qu'il était _"tombé par hasard [...] sur Wagner"._Il semble réticent à répondre aux raisons qui l'ont poussé à rejoindre le groupe de mercenaires. "Avant la guerre, j'avais des opinions plus loyales et patriotiques", a-t-il déclaré à Euronews, bien que le salaire "décent" l'ait certainement aidé à sauter le pas. "Je pensais que tout ce que nous [la Russie] faisions était juste. Maintenant, mes opinions ont changé".

Décoré pour sa "bravoure" à Bakhmout, Sasha a servi comme "soldat d'assaut", avec une compétence particulière pour le repérage de l'artillerie, grâce à ses talents de mathématicien.

Le jeune homme n'a "aucune idée" du nombre de personnes qu'il a tuées au combat, armé d'un AK 74, de lance-grenades et de mines. "À quoi bon essayer de compter ?"

Affirmant qu'il n'y avait "pas de rangs comme dans l'armée [russe]", il compare Wagner à une fraternité bien ordonnée de troupes d'élite, qui contraste fortement avec les soldats réguliers, beaucoup moins disciplinés selon lui. "Nous nous considérons comme des frères, peu importe notre ancienneté dans le groupe. Un jour je sauverai la vie de l'un d''entre eux, un autre jour il sauvera la mienne".

"Je peux vous dire que le Ministère de la défense a très peur de nous", poursuit-il. _"La plupart des combattants de Wagner sont allés à la guerre pour mourir, pas pour se battre. J'étais sûr à 70 % de ne pas revenir._J'avais toujours trois grenades sur moi, deux pour l'ennemi et une au cas où je devrais me suicider parce que je refuse de devenir prisonnier de guerre."

Mélange de vétérans aguerris et de criminels, il affirme que ses compagnons de lutte ont contribué à écraser les "coups d'État" passés en Syrie et les soulèvements provoqués par les États-Unis en Biélorussie et au Kazakhstan. Sasha estime que l'ingérence de Washington est la raison pour laquelle Moscou a besoin d'envahir son voisin occidental.

"Il n'y a pas de violeurs chez Wagner"

Pendant son séjour à Bakhmout, Sasha a déclaré qu'il se sentait "mal" pour les civils._"Lorsque nous arrivions sales, tous en uniforme, ils [les Ukrainiens] avaient trop peur de nous pour sortir [de chez eux]. _L'autre camp [Kiyiv] leur dit que si vous allez en Russie, on leur tirerons dessus", explique-t-il.

Bakmout a connu des mois de combats acharnés entre les forces russes et ukrainiennes, transformant la ville en champ de ruines. La petite ville, connue pour ses mines de sel, qui comptait 71 000 habitants avant la guerre, en compte aujourd'hui moins de 500, car tous les habitants, à l'exception de quelques-uns, ont fui pendant l'assaut.

Les forces Wagner ont été accusées par leurs anciens commandants de violer et de tuer des civils, y compris des enfants de cinq ans.

Pourtant, Sasha a réfuté cette allégation, notant que tous les combattants étaient contractuellement liés par des règles strictes, qui interdisent le pillage (à l'exception des trophées des combattants morts), le viol, les drogues et même l'alcool.

"Nous ne constituions pas une menace", a-t-il déclaré à Euronews, affirmant que les civils lui avaient dit qu'ils préféraient Wagner aux forces armées ukrainiennes parce qu'ils "pouvaient compter sur nous".

"Nous avons même aidé des gens dans leur jardin et un collègue a sauvé une fillette de 6 ans blessée, la transportant sur plusieurs kilomètres jusqu'à l'hôpital", a-t-il déclaré, tout en reconnaissant que des innocents pouvaient être tués par des balles perdues.

Euronews ne peut pas vérifier ces affirmations de manière indépendante.

Yevgeny Prigozhin, June 24 2023. Mindaugas Kulbis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Sasha, lui-même grand admirateur de Vladimir Poutine, a confirmé la confusion qui a entouré la mutinerie avortée de Wagner en juin, alors qu'il était déjà rentré chez lui au moment des faits.

Il a déclaré que des collègues lui avaient dit que de nombreux commandants, désireux de rester fidèles au président russe, avaient refusé l'ordre de marcher sur Rostov-sur-le-Don, un bastion russe situé près de la frontière ukrainienne, où Wagner s'était emparé d'une base militaire.

Selon Sasha, les troupes régulières auraient attaqué les bases des mercenaires pendant l'affrontement entre le patron de Wagner, Evguéni Prigojine, et l'armée russe soutenue par Poutine. _"_Je dirai simplement que je n'aime pas Choïgou [le ministre russe de la défense]."

Avant la rébellion de Wagner du 23 juin, qui s'est transformée en marche sur Moscou, les tensions s'étaient intensifiées entre Prigojine et l'establishment de la défense russe, le patron des mercenaires ayant ouvertement critiqué leur campagne.

Après avoir affronté une "très bonne" artillerie ukrainienne, Sasha est reconnaissant d'être rentré chez lui en un seul morceau. _"Je dors très bien la nuit. Je ne fais pas de cauchemars. Je suis revenu avec tous mes membres. Je n'ai jamais été blessé. J'ai eu beaucoup de chance par rapport aux autres._Après ce que j'ai vécu, les choses changent et vous avez d'autres priorités dans la vie, comme la famille", poursuit-il. _"J'ai des frères, des parents et une femme que j'aime._C'est aussi pour cela que je ne veux plus me battre. Je ne veux pas tout risquer une deuxième fois", a-t-il ajouté.