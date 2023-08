25 attaques de drones ukrainiens en territoire russe, Kyiv a renforcé son arsenal

Par euronews

Depuis un mois, des attaques de drones ukrainiens sur le territoire russe sont menées presque chaque jour. La Russie en a enregistré 25 en août. Focus sur la production de drones en Ukraine.

Sur le champ de bataille, ils sont devenus indispensables. Les drones sont les yeux d'une armée ukrainienne qui manque d'appuis aériens.

PUBLICITÉ

Ils enregistrent les mouvements de l'ennemi et servent à affiner les tirs d'artillerie. L'Ukraine les utilisent pour porter la guerre en territoire russe, en frappant des cibles à des centaines de kilomètres de la frontière. La Russie fait de même, mais c'est un sentiment nouveau pour la population russe de se sentir menacer.

L'Ukraine a consacré près d'un milliard d'euros à l'achat et à la fabrication de drones pour l'armée.

Des entreprises locales comme AirLogix se sont développées dans l'ombre des combats. Le secteur connaît un essor sans précédent

"Nous sommes des soldats. Nous fabriquons des drones pour nos forces armées. Quand nous avons commencé après l'invasion, nous étions 6-8 personnes, maintenant nous sommes plus de 40 personnes, et nous embauchons, nous embauchons et nous nous développons" explique Vitalij Kolesnitjenko, propriétaire d'AirLogix.

Des entreprises similaires ont fleuri partout. 200 entreprises sont désormais impliquées dans la production des drones.

Drone Lab est née au début de l'invasion pour aider l'armée ukrainienne, alors qu'elle n'avait un seul ingénieur. Aujourd'hui, Drone Lab en compte 20 et plus de 100 volontaires.

Ils ont déjà fabriqué plus de 1 500 drones et formé des centaines de soldats à leur pilotage.