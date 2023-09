Incendies et inondations : la Grèce et l'Autriche en proie à des conditions météorologiques extrêmes

Par euronews

Des inondations au Tyrol depuis lundi ont coupé les accès entre Rear Ötztal et Inntal, à cause en d'un trou de 50 mètres dans la route principale reliant les deux vallées.

Entre incendie et inondations, l'Europe en proie des conditions météorologiques extrêmes. Le nord-est de la Grèce brûle, et deux vallées du Tyrol, sous les eaux, sont coupées du monde

En Grèce, c'est le feu : à Evros, dans le nord-est, les pompiers tentent toujours à contenir les incendies de forêt qui font rage depuis 14 jours. Le feu est actif entre les villages de Yiannouli et Kornofolias, tandis que celui de Soufli semble être à l'abri des flammes pour le moment.

Des efforts énormes sont déployés : 129 camions, des centaines de pompiers, soutenus par six avions de lutte contre les incendies et deux hélicoptères.

Dans le Tyrol, un trou de 50 mètres

En Autriche, c'est l'extrême inverse : des inondations au Tyrol depuis lundi ont coupé les accès entre Rear Ötztal et Inntal, à cause en d'un trou de 50 mètres dans la route principale reliant les deux vallées. La route devrait être de nouveau en service ce samedi après une réparation provisoire. Dans certaines zones les rez-de-chaussée et les sous-sols de huit maisons ont été inondés.

Environ 5000 touristes sont restés bloqués dans la vallée de Hinteres Ötztal, dans l'ouest de l'Autriche.