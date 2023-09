Un monde plus humanisé, aux Conférences d'Estoril

Par Johan Bodinier

Les Conférences d'Estoril ont rassemblé au Portugal pendant deux jours scientifiques, économistes, prix Nobel, sportifs, pour avancer sur l'avenir de notre planète.

Le silence s'est fait lorsque Mario Laginha a commencé à jouer lors des conférences d'Estoril. L'un des plus célèbres musiciens de jazz portugais était invité pour expliquer comment la musique peut sauver des vies.

PUBLICITÉ

"Parfois, je reçois des personnes qui sont des experts en économie et qui parlent de chiffres et de chiffres, explique Mario Laginha. Ils parlent de chiffres et de chiffres…. Et parfois, je me dis : parlons des gens, parce que les chiffres viennent des gens qui travaillent ou des gens qui ne travaillent pas ou qui travaillent bien ou mal."

Un monde plus humain : tel est l'objectif principal des conférences d'Estoril 2023. Avec des discussions allant de la guerre en Ukraine à l'impact de l’intelligence artificielle, un objectif commun peut être trouvé dans l’unité pour un changement positif.

_"_Je pense que la solidarité européenne fonctionne bien jusqu'à présent, mais ce n'est pas un fait acquis, déclare Sergiy Kyslytsya, représentant Permanent de l’Ukraine à l’ONU. Car le maintien non seulement de la solidarité européenne, mais aussi de la solidarité transatlantique est la condition sine qua non de notre victoire commune à l'avenir."

En présence de lauréats du prix Nobel, d'hommes politiques, de scientifiques et d'activistes, la conférence s'est penchée sur certains des défis les plus urgents auxquels le monde est confronté, permettant ainsi aux jeunes générations de prendre part aux discussions.

Alors que les conférences ont touché à leur fin, une certitude demeure : il est nécessaire d'agir tout de suite pour nous assurer à tous un futur meilleur.