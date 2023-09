Conférences d'Estoril 2023: un rendez-vous pour 'réhumaniser' le monde

Par Johan Bodinier

Mettant au premier plan les personnes, la planète, la paix et les nouvelles politiques, la conférence aborde l’évolution rapide que connaît le monde.

Au Portugal, les Conférences d'Estoril visent à replacer l'être humain au centre de notre monde.

Cet événement, se déroulant sur deux jours, rassemble un large éventail de participants pour relever les défis mondiaux.

Anciens présidents, lauréats du prix Nobel, artistes et militants écologistes se sont retrouvés pour partager leurs expertises, avec la mission commune de lutte contre la désinformation.

Les conférences ont pour ambition d'être un lieu de partage de la connaissance, lors desquelles les thèmes abordés (à savoir, les Personnes, la Planète, la Paix et les Nouvelles Politiques) peuvent être traités par certains des plus esprits les plus brillants de la planète.

L'objectif: comprendre l'évolution rapide que connait notre monde, et équiper les nouvelles générations à l'appréhender au mieux.

"Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les changements auxquels le monde et l'Europe sont confrontés sont très rapides. Et, bien sûr, ces conférences sont plus nécessaires que jamais," a déclaré Marcelo Rebelo de Sousa, président du Portugal, au micro d'Euronews.

Alors que la conférence d'Estoril 2023 prend de l'ampleur, les participants sont plongés dans des débats cruciaux sur l'avenir de notre planète, qui illustrent le besoin de changement.