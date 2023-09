Que peut faire la Corée du Nord pour la Russie et réciproquement ?

Un accord entre les deux dirigeants se résumera à ce que Moscou offrira à Pyongyang : l'aide humanitaire dont Kim Jong Un a désespérément besoin en échange d'obus d'artillerie, dont Vladimir Poutine a un impérieux besoin pour poursuivre sa guerre en Ukraine.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un devrait effectuer un rare voyage en Russie ce mois-ci, pour rencontrer son allié de longue date Vladimir Poutine, et discuter d'une aide militaire potentielle aux efforts de guerre du président russe en Ukraine, selon des responsables américains.

PUBLICITÉ

La rencontre entre les deux dirigeants autoritaires, qui semble tout droit sortie d'un film de James Bond, devrait renforcer la coopération entre les deux pays, et aider à la fois Kim Jong Un et Vladimir Poutine.

"D'une part, le président russe a besoin d'obus d'artillerie pour son invasion de l'Ukraine, que la Corée du Nord a la capacité de produire", affirme Fyodor Tertitskiy, chercheur principal à l'université Kookmin (Séoul) et expert de l'histoire et de l'armée nord-coréennes.

"D'autre part, la Corée du Nord a désespérément besoin de nourriture et d'aide humanitaire, car son isolement, pendant la pandémie, a provoqué des pénuries alimentaires dévastatrices dans le pays", ajoute Fyodor Tertitskiy.

Les armes et l'aide humanitaire devraient être les principaux sujets abordés lors de la rencontre entre les deux dirigeants. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la guerre de la Russie en Ukraine ? Un accord entre la Corée du Nord et la Russie peut-il changer la durée et la direction que prend cette guerre ?

Rien ne se passera sans l'approbation de Xi Jinping

Fyodor Tertitskiy doute que la rencontre entre le président nord-coréen et Vladimir Poutine ait lieu, et si elle a lieu, qu'un accord significatif puisse être conclu entre les deux dirigeants.

"Je ne suis pas sûr qu'ils se mettent d'accord sur quoi que ce soit", assure-t-il, à Euronews.

Le chercheur pense que la coopération entre Pyongyang et Moscou a une limite - une limite qui porte le nom de Xi Jinping, le président chinois.

"Rien ne se passera sans le feu vert de Xi Jinping", affirme Fyodor Tertitskiy. "Mais si cela se produit et qu'ils concluent un accord, ce sera au sujet de la guerre en Ukraine".

Selon Fyodor Tertitskiy, "l'objectif de la Corée du Nord sera d'obtenir au moins quelque chose de la Russie, car si vous regardez la balance commerciale actuelle pour 2022, elle était nulle. La Corée du Nord a actuellement un grand besoin d'assistance de différents types, en premier lieu de nourriture".

Au cours des 20 dernières années, la Russie a suivi l'exemple de la Chine en ce qui concerne la Corée du Nord, Vladimir Poutine soutenant Xi Jinping dans ses décisions concernant les sanctions contre la Corée du nord.

La Corée du Nord n'a pas non plus de véritables relations commerciales avec la Russie, et malgré son soutien public à l'invasion de l'Ukraine et sa reconnaissance de l'indépendance de la Crimée en 2014, Pyongyang n'a pas récolté de véritables avantages économiques en se rangeant du côté de Moscou, indique Fyodor Tertitskiy.

PUBLICITÉ

La Chine fournit toujours la majeure partie des échanges économiques dont dépend la Corée du Nord.

Effet de levier et nourriture en échange d'armes

La coalition trilatérale entre la Corée du Nord, la Chine et la Russie contre l'Occident (et la Corée du Sud) dont Kim Jong Un pourrait rêver lui a jusqu'à présent échappé, Pékin et Moscou conservant des liens étroits et Pyongyang restant fortement tributaire de Pékin.

Toute rencontre avec Vladimir Poutine ce mois-ci pourrait être l'occasion pour le dirigeant suprême nord-coréen d'exercer une certaine influence sur un allié crucial et, indirectement, sur Pékin également.

Ce dont la Russie a besoin en échange de cette aide humanitaire, ce sont des munitions pour son invasion de l'Ukraine, et la Corée du Nord peut produire ces munitions en "quantités abondantes", déclare Fyodor Tertitskiy.

"La Corée du Nord possède une énorme industrie militaire. Elle dispose d'un grand nombre de produits que l'industrie militaire fabrique en permanence. L'artillerie étant très importante pour la Corée du Nord, je pense qu'elle fournira probablement quelque chose directement à la Russie, d'autant plus que la Russie utilise des équipements plutôt obsolètes", affirme-t-il.

PUBLICITÉ

Cela signifie que l'artillerie nord-coréenne - dont beaucoup sont probablement des copies de munitions soviétiques - serait compatible avec les systèmes soviétiques obsolètes russes et ne nécessiterait pas d'ajustements complexes. Cela aiderait la Russie à reconstituer le stock d'artillerie, qu'elle a perdu en Ukraine.

Fyodor Tertitskiy estime qu'il est "peu probable" qu'un accord entre Pyongyang et Moscou change de manière significative le cours de la guerre en Ukraine, car la volonté de la Corée du Nord d'aider la Russie incitera l'Occident à renforcer l'action de l'Ukraine.

Mais la brutalité du conflit pourrait s'intensifier avec l'ajout d'armes nord-coréennes sur le champ de bataille.