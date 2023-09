Séisme meurtrier : deuil national de trois jours au Maroc

Par Euronews avec AFP

Le Maroc en état de choc après le puissant séisme de vendredi soir, qui a fait plus de 1 000 morts et au moins autant de blessés.

Le Maroc a décrété samedi un deuil national de trois jours à la suite du violent séisme qui a fait plus de 1 000 morts dans le pays dans la nuit de vendredi à samedi, a annoncé le cabinet royal.

"Il a été décidé un deuil national de trois jours, avec mise en berne des drapeaux sur tous les bâtiments publics", a indiqué un communiqué du palais royal publié par l'agence officielle MAP, à l'issue d'une réunion présidée par le roi Mohammed VI, consacrée à l'examen de la situation après le séisme.

La puissante secousse tellurique, dont l'épicentre se situait dans la province d'Al-Haouz, au sud-ouest de la cité touristique de Marrakech, a fait 1 037 morts et 1 204 blessés "dont 721 sont dans un état critique", selon le dernier bilan provisoire du ministère de l'Intérieur.

Lors de la réunion présidée par le roi, les responsables présents lui ont exposé "les derniers développements que connaissent les préfectures et provinces touchées, notamment au niveau de certaines localités qui étaient inaccessibles au cours de la nuit et dans lesquelles le point de situation et l'intervention des secours n'ont pu être opérés qu'à la levée du jour".

Mohammed VI a donné des instructions "en vue de poursuivre avec célérité les actions de secours menées sur le terrain", la mise en place immédiate d'une "commission interministérielle chargée du déploiement d'un programme d'urgence de réhabilitation et d'aide à la reconstruction des logements détruits au niveau des zones sinistrées", ainsi que "la prise en charge de personnes en détresse, particulièrement les orphelins et les personnes vulnérables".

Il a aussi ordonné "la prise en charge immédiate de l'ensemble des personnes qui se retrouvent sans abri du fait du séisme, notamment en termes d'hébergement, d'alimentation et tous autres besoins de base", et l'ouverture d'un compte spécial auprès du Trésor et de Bank Al Maghrib (la Banque centrale) en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics.

Un élan de solidarité

Le président français, Emmanuel Macron, s'est dit "bouleversé après le terrible séisme". "La France se tient prête à aider aux premiers secours", a-t-il ajouté sur X (ex-Twitter) durant son vol pour le G20 qui a lieu ce week-end à New Delhi.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a lui exprimé ses condoléances au peuple "frère" marocain et offert "toutes formes de soutien pour panser les blessures" du Maroc. La Turquie a été endeuillée en février par un très puissant séisme qui a fait plus de 50 000 morts et des millions de déplacés dans le sud-est du pays.

L'Algérie, qui a rompu ses relations diplomatiques avec le Maroc en août 2021 en pleine crise entre les deux pays, a présenté "ses sincères condoléances au peuple marocain frère pour les victimes du tremblement de terre", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères à Alger.

Le Maroc, qui a normalisé en 2020 ses relations avec Israël, a reçu une offre d'assistance du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, qui a "donné des instructions à tous les organes et forces gouvernementaux pour fournir toute l'assistance nécessaire au peuple marocain, y compris les préparatifs pour l'envoi d'une équipe d'aide dans la région", selon un communiqué de son bureau.