Au Maroc, les recherches continuent 6 jours après le séisme

Par Euronews avec AFP

Les recheches de survivants continuent dans le Haut Atlas 6 jours après le séisme... Dans les régions les plus isolées, les autorités marocaines larguent l'aide humanitaire depuis les airs.

Dans les villages du Haut Atlas, les secouristes fouillent toujours dans les maisons en ruine, six jours après le puissant séisme de magnitude 6,8 qui a frappé la région. Les chances de retrouver des survivants sont de plus en plus basses.

PUBLICITÉ

Sur place, ONG et bénévoles distribuent des biens de première nécéssité, comme des matelas, des tentes ou de la nourriture... Une aide attendue depuis plusieurs jours par ces habitants qui ont tout perdu en seulement quelques minutes.

À Marrakech, touchée elle-aussi par les secousses, les habitants font ce qu'ils peuvent pour venir en aide familles qui souffrent dans les montagnes. Plusieurs collectes ont été mises en place dans toute la ville.

Dans les montagnes, le séisme a coupé du monde plusieurs localités déjà difficiles d'accès. Les autorités marocaines doivent donc y larguer humanitaire depuis les airs.

Une solution qui risque d'être rapidement dépassée... La saison des pluies doit bientôt commencer, et les camps de fortune ne suffiront pas pour abriter les rescapés des intempéries et du froid.