En Russie, la communauté LGBTQ+ résiste comme elle peut à la répression de Moscou

La communauté trans russe s'inquiète de la nouvelle interdiction de changement de sexe de façon chirurgicale ou à l’état civil, actuellement discutée au Parlement.

Au cour de Saint-Pétersbourg, Sof, bénévole au Centre-T, est actuellement inondé d'appels à l'aide désespérés. Ils proviennent d’individus de la communauté trans russe, inquiétés par la nouvelle interdiction de changement de sexe de façon chirurgicale ou à l’état civil, actuellement discutée au Parlement.

"J’ai dû apprendre à aider des gens dans des états de désespoir complètement différents. Nous répondons aux emails tous les jours, toutes les semaines sans jours de congé" explique Sof.

Le Centre-T, l'une des principales organisations russes de soutien à la communauté transgenre, aide les gens à obtenir une assistance médicale, un accès aux hormones et même des itinéraires sûrs pour quitter le pays.

En juillet dernier, Moscou a adopté une loi qui interdit les opérations de changement de sexe, invalide les mariages impliquant des personnes transgenres et leur interdit même d’adopter des enfants.

Il fait suite à un autre projet de loi plus tôt dans l’année, interdisant toute représentation positive ou neutre de la culture LGBTQ+ dans les espaces publics, dans la culture populaire et même au cinéma.

Alekseï, militant LGBTQ+ impliqué dans l'association, commente :"nous avons dû geler plusieurs de nos plans et projets liés spécifiquement au développement régional, car nous avons désormais une obligation éthique. Celui qui s'exprime ouvertement sous le nom de l'alliance peut être reconnu comme un agent étranger, ce qui entraîne de graves conséquences."

Selon Maria Arkhipova, militante trans russe et avocate des droits de l'homme actuellement basée en Géorgie, ces lois peuvent avoir un impact mortel sur la communauté LGBTQ+ du pays : "les gens se retrouveront dans une situation où ils seront contraints de mettre fin à leurs jours par suicide. Certains seront contraints de fuir à l’étranger."

Certains militants comme Sof et Alekseï choisissent de rester dans le pays le plus longtemps possible pour continuer à aider les personnes désespérées.

"S'il s'agit d'une question entre la prison et la sortie, bien sûr, on choisit de partir, mais j'essaie de rester le plus longtemps possible car je vois que beaucoup de gens ne peuvent pas partir et que la communauté LGBT a besoin de soutien."