Réfugiés ukrainiens : le statut de protection temporaire prorogé d'un an

Le Conseil de l'UE a convenu jeudi de prolonger d'un an, du 4 mars 2024 au 4 mars 2025, la protection temporaire dont bénéficient 4 millions de réfugiés ukrainiens au sein de l'Union.

Le Conseil européen a décidé jeudi de prolonger jusqu'au 4 mars 2025 le statut de protection temporaire pour les réfugiés fuyant la guerre en Ukraine. Ce système offre une protection immédiate et collective aux Ukrainiens déplacés, sans qu'il soit nécessaire d'examiner des demandes individuelles.

Ce statut accorde aux réfugiés ukrainiens le droit à la résidence, à l'accès au logement et au marché du travail, à l'assistance médicale et sociale et à l'éducation des enfants dans les pays de l'Union européenne.

Selon la commissaire européenne chargée des affaires intérieures, Ylva Johansson, environ 4 millions d'Ukrainiens bénéficient de ce statut à l'échelle de l'Union.

Le mécanisme de protection temporaire a été activé le 4 mars 2022, quelques jours seulement après que les forces armées russes ont lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine.

La protection temporaire est un mécanisme d'urgence de l'UE qui est activé dans des circonstances exceptionnelles d'afflux massif. Il a été adopté pour la première fois en 2001 à la suite des déplacements massifs de population survenus en Europe en raison des conflits armés dans les Balkans occidentaux.