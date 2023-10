Autriche : la maison de Hitler va être transformée en poste de police

Par Euronews avec AFP

À Braunau am Inn, la maison natale d'Adolf Hitler attire encore des touristes fascinés par le nazisme. La bâtisse va être transformée en poste de police.

PUBLICITÉ

Que faire de la maison natale d'Adolf Hitler ? C’est l’épineuse question que s’est posée pendant longtemps la ville natale du dictateur, Braunau am Inn en Autriche. Après avoir abrité tour à tour une bibliothèque, une école et un foyer pour personnes handicapées, la bâtisse est vide depuis 2011. Les autorités ont longuement hésité avant de la transformer finalement en poste de police.

Mais pour certains habitants, ce n'est pas assez, l'explique l'histoire Florian Kotanko : "il y a un manque total de contextualisation historique. Et l’intention du ministère de l’Intérieur de supprimer le facteur de reconnaissance en le remodelant – je pense que c’est impossible à réaliser." Nombre d'entre eux aurait préféré un lieu de mémoire.

Située en plein centre-ville, le bâtiment sert de lieu de rendez-vous aux nostalgiques du Troisième Reich.

Pour gommer les traces du passé, le bâtiment va être transformé de fond en comble, avec une nouvelle toiture et une extension à l'arrière. A la fin des travaux, seul un bloc de granit posé devant l'entrée fera encore référence à l'époque hitlérienne. Gravée dans la pierre, on peut lire : "pour la paix, la liberté et la démocratie, plus jamais le fascisme".

Malgré la polémique entourant la reconversion du lieu, le gouvernement autrichien a affirmé "maintenir son projet", tout en assurant que les nouveaux occupants du bâtiment pourront emménager en 2026.