Des milliers de Parisiens manifestent leur soutien à Israël, contre les attaques du Hamas

Par Anelise Borges

La cause palestinienne est aussi l'objet de rassemblement de soutien, comme à Madrid ou Londres, alors que d'autres défilent à la gloire du Hamas, dans plusieurs pays.

Un rassemblement de soutien à Israël a rassemblé des milliers de personnes dans la capitale française.

Des membres de la communauté juive, mais aussi des résidents de Paris, se sont réunis - disent-ils - pour transmettre un message : un message de soutien à ceux qui ont été attaqués en Israël au cours des dernières heures, et également un message contre la violence et ce qu'ils ont décrit comme un acte de terreur sans précédent et disproportionné.

"Ce n'est pas une histoire d'Israéliens et de Juifs, c'est une attaque contre le monde occidental, contre la laïcité et les valeurs qui nous sont chères à tous", dit une femme.

"Nous ressentons de la tristesse, de la haine, nous nous sentons perdus, ajoute un homme. Nous avons l'impression que notre droit d'exister, en tant que peuple juif, en tant qu'État, est remis en question. Ce qui s'est passé est similaire à la Shoah... Ils sont venus nous attaquer et nous ont pris en toute impunité pendant plusieurs heures."

"Je ne suis pas d'origine juive, mais je pense qu'il est très important de lutter contre le terrorisme en général, contre la violence - d'où qu'elle vienne, car ce n'est pas une solution", poursuit une dame âgée.

"Ce sont les mêmes terroristes qui ont attaqué le Bataclan, qui ont perpétré les attaques de Nice et celles du 11 septembre. Ceux qui restent silencieux maintenant le regretteront plus tard", prévient une jeune fille.

Un rassemblement pro-palestinien est censé avoir lieu mardi - bien que les autorités françaises n'aient pas clairement indiqué si ce rassemblement aura lieu ou non.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré : "Rien ne justifie, rien n'explique" l'attaque du Hamas contre Israël.