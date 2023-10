Ursula von der Leyen et Roberta Mestola en visite en Israël pour exprimer le soutien de l'UE

Par Euronews avec AFP

La présidente de la Commission européenne est accompagnée de la présidente du Parlement européen Roberta Metsola pour exprimer la solidarité de l'Union européenne.

Ursula von der Leyen et Roberta Metsola, présidentes de la Commission européenne et du Parlement européen, sont arrivées vendredi en Israël dans le cadre d’une visite organisée pour exprimer leur solidarité au peuple israélien après l’offensive du Hamas.

"Je suis arrivée en Israël avec la présidente du Parlement européen pour exprimer notre solidarité avec le peuple israélien après la terrible attaque terroriste du Hamas", a écrit von der Leyen sur X (ex-Twitter). "Nous sommes ici avec un message de solidarité."

"La terreur ne gagnera pas. La manière dont nous devons répondre compte. Nous pouvons et devons arrêter le Hamas et faire tout ce que nous pouvons pour atténuer les conséquences humanitaires" a déclaré à son tour Roberta Metsola.

La visite en Israël des présidentes de deux des institutions les plus importantes de l'Union européenne intervient six jours après que le Hamas a mené son attaque surprise terrestre, maritime et aérienne en Israël, qui a fait plus de 1 300 morts et 3 200 blessés.

À Gaza, où la population est prise au piège, sans électricité, eau ni nourriture, le bilan des bombardements dépasse les 1 400 morts et 6 200 blessés.

Le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, a entamé une tournée dans le monde arabe dans le but d'obtenir de faire pression sur le Hamas, alors qu'Israël prépare une probable offensive sur la bande de Gaza. Il a notamment rencontré le président palestinien Mahmoud Abbas à Amman en Jordanie.

Le secrétaire à la défense américain est arrivé dans la matinée à Tel-Aviv pour une visite de solidarité avec Israël. Lloyd Austin doit notamment rencontrer le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, et le ministre de la défense, Yoav Gallant.

Ce déplacement a pour but de souligner "le soutien indéfectible des Etats-Unis au peuple d’Israël et leur engagement pour qu’Israël dispose de ce qu’il a besoin pour se défendre", dit le ministère de la défense américain dans un communiqué.

M. Austin va assister à la livraison d’une partie de l’aide militaire envoyée par les Etats-Unis à Israël. Washington a également déployé un porte-avions et d’autres navires de guerre en Méditerranée orientale et promis à Israël des munitions et d’autres équipements de défense.

"Nous leur avons apporté un soutien massif. Plusieurs cargaisons sont arrivées en Israël avec le matériel qu’ils avaient demandé, une autre arrivera aujourd’hui et d’autres encore dans les jours à venir", a déclaré un haut fonctionnaire du ministère de la défense à des journalistes qui accompagnent M. Austin.