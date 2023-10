La situation en Ukraine, cartes à l'appui, lundi 16 octobre 2023

Par Sasha Vakulina

Le président russe Vladimir Poutine tente peut-être de tempérer les attentes d'avancées russes significatives autour d'Avdiivka, dans la région de Donetsk, tout comme l'espace d'information russe, c'est ce qu'indique l'Institut américain pour l'Etude de la guerre dans sa dernière mise à jour.

Selon le groupe de réflexion, les blogueurs militaires russes ont initialement rapporté des affirmations maximalistes et invérifiables d'avancées russes sur 10 km. Ils ont probablement exagéré le degré de succès russe près d'Avdiivka lors des opérations offensives initiales et ont exprimé leur optimisme quant aux avancées rapides de la Russie.

Certains d’entre eux ont depuis reconnu les difficultés rencontrées dans l’avancée russe près d’Avdiivka et ont même noté que les forces russes avaient ralenti le rythme de leurs opérations offensives autour de la colonie.

Les blogueurs russes ont également commencé à affirmer que des combats intenses et d'usure se poursuivent autour d'Avdiivka, où les forces russes n'ont pas encore progressé dans un contexte où le rythme est probablement en baisse.

L'état-major général ukrainien a rapporté que les forces ukrainiennes avaient repoussé plus de 15 assauts russes près d'Avdiivka, ainsi qu'au nord-ouest et au sud-ouest de la colonie. Le think tank n'a pas encore observé de confirmation visuelle des affirmations précédentes concernant les avancées russes dans la région ni d'images géolocalisées de tout autre gain russe.

Et il indique qu’il est peu probable qu’ils réalisent des percées significatives ou qu’ils coupent les forces ukrainiennes dans la colonie à court terme, et que des avancées potentielles à grande échelle nécessiteraient probablement un engagement important et prolongé en personnel et en matériel.