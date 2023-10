La vie des Gazaouis, entre bombes et pénuries

Par Euronews avec AFP, AP

L'aide humanitaire n'entre qu'au compte-goutte dans l'enclave palestinienne. Israël annonce qu'il va permettre plus d'arrivées, sans donner de détail.

Les vivres manquent dans la bande de Gaza et l'aide humanitaire reste très insuffisante. Selon le Croissant rouge palestinien, seulement 94 camions ont pu arriver d'Égypte. Aucun carburant n’a eu le droit d'entrer dans l'enclave palestinienne.

Les autorités israéliennes disent qu'elles vont bientôt autoriser l'arrivée d'aide humanitaire supplémentaire, sans donner de détails.

Ce dimanche, des entrepôts et des centres de distribution de nourriture ont été pillés. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens craint un "effondrement de l'ordre civil". Le commissaire européen à la gestion des crises demande sur les réseaux sociaux "un accès humanitaire sûr et sans entrave à Gaza, dès maintenant".

Les communications, coupées pendant plus de 24h, étaient en cours de rétablissement ce dimanche.

D'après le Croissant rouge palestinien, des hôpitaux ont reçu des Israéliens l'ordre d'évacuer ce dimanche mais le personnel médical estime que c'est impossible, vu la condition de certains patients et l'abri que représentent ces bâtiments pour de nombreuses personnes.

Le Croissant rouge palestinien a fait suivre l'ordre d'évacuation de l'hôpital Al-Qods

Les conditions sanitaires et d'hygiène se détériorent rapidement, avec le manque d'eau potable, les cimetières et les morgues débordées et les corps coincés sous les décombres. Ils seraient un millier, estime l'Organisation mondiale de la santé.