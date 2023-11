Ukraine : l'hiver approche, Moscou intensifie ses frappes

Par Euronews avec AFP

La Russie a lancé sa plus grande attaque de drones contre l'Ukraine depuis des semaines, tôt ce vendredi, dans ce qui pourrait être le début d'une deuxième campagne de frappes hivernales contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine.

Après avoir lancé 38 drones, la Russie a frappé des infrastructures essentielles dans l'ouest et le sud de l'Ukraine et a détruit des maisons privées et des bâtiments commerciaux à Kharkiv.

À Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, une infrastructure a été touchée cinq fois au cours des attaques de vendredi.

Le gouverneur régional d'Odessa a fait état d'une frappe sur une infrastructure dans la région méridionale. À Kharkiv, des drones ont frappé des infrastructures civiles.

L'hiver dernier, la Russie a tiré plus de 1 200 missiles et drones sur les centrales électriques ukrainiennes, détruisant plus de 40 % de l'infrastructure électrique du pays.

Aujourd'hui, l'Ukraine se prépare à un deuxième hiver de frappes aériennes russes sur le système énergétique, alors que les températures chutent déjà dans tout le pays à environ 6°C la nuit à Kiev, Kharkiv et Lviv.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré plus tôt qu'au cours des mois de septembre et d'octobre, la flotte de bombardiers lourds de l'aviation russe à long rayon d'action n'a pas mené de frappes aériennes de missiles de croisière sur l'Ukraine, car elle avait certainement besoin de reconstituer son stock de missiles de croisière qui s'amenuisait.

La Russie utilisera probablement les munitions récemment produites pour frapper les infrastructures énergétiques ukrainiennes au cours de l'hiver.