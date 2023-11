Candidature de l’Ukraine à l’UE : von der Leyen salue les “excellents progrès” de Kyiv

Par Euronews avec AFP

Lors d’une visite surprise à Kyiv le samedi 4 novembre – sa sixième depuis l’invasion russe –, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen s’est déclarée “confiante” dans le processus d’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

L'Ukraine est sur la bonne voie pour renforcer sa candidature à l'Union européenne : c'est le constat de la Président de la Commission européenne Ursula von der Leyen, qui s'est rendue ce samedi à Kyiv. Une visite qui précéde la publication du rapport d'évaluation des efforts entrepris par le pays pour rejoindre l'Europe.

"Je veux vous dire à quel point nous sommes impressionnés par les réformes que vous avez faites au milieu d'une guerre. N'oubliez jamais que vous menez une guerre existentielle et qu'en même temps vous réformez profondément votre pays" a déclaré la Présidente de la Commission européenne lors de sa visite.

Le président ukrainien a promis de continuer les réformes, en suivant les sept recommandations émises par la Commission. Cette évalutaion positive permettrait à Kyiv de débloquer une aide supplémentaire de 50 milliards d'euros jusqu'en 2027.

La Présidente de la Commission européenne a également révélé certains détails du 12ème paquet de sanctions contre la Russie. Il sera publié la semaine prochaine et comprendra des sanctions personnelles contre environ 100 personnes, davantage de limitations des importations et les exportations, des mesures plus strictes sur le plafonnement des prix du pétrole et davantage de pression sur les acteurs qui aident la Russie à contourner les précédents paquets.