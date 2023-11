Kyiv a intensifié ses frappes sur les zones arrières russes

Les forces ukrainiennes auraient intensifié leurs frappes sur les zones russes arrières dans le sud de l'Ukraine et la Crimée occupée au cours du week-end.

PUBLICITÉ

Des sources russes ont également affirmé que les forces ukrainiennes avaient frappé Berdyansk, dans la région de Zaporijjia, et Skadovsk, dans la région de Kherson.

Samedi, les forces ukrainiennes ont réussi à frapper un chantier naval russe à Kertch, dans l'est de la Crimée annexée, endommageant probablement un navire.

Selon l'Institut for the Study of War (ISW), l'imagerie satellite montre que la frappe a endommagé une corvette porteuse de missiles Kalibr dans le chantier naval, bien que l'étendue des dégâts ne soit pas claire pour l'instant.

Le chantier naval de Zalyv, proche du pont de Kertch, est le plus grand chantier naval d'Europe de l'Est et probablement le principal centre de réparation de la flotte de la mer Noire en Crimée. Il a été visé à la suite d'une attaque réussie de l'Ukraine contre le centre de réparation navale de l'État russe à Sébastopol à la mi-septembre.

ISW estime que les forces ukrainiennes ont mené une campagne de bombardements contre l'infrastructure militaire russe en Crimée occupée, principalement contre les ressources de la flotte de la mer Noire, depuis juin 2023. Cela a pour objectif de réduire la capacité de l'armée russe à utiliser la Crimée comme zone de transit pour les opérations russes dans le sud de l'Ukraine.