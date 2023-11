Deux civils ukrainiens tués par des frappes russes sur la rive du Dniepr, vers Kherson

Par euronews

Vladimir Poutine a fait une visite surprise à Rostov-sur-le-Don.

PUBLICITÉ

Les forces russes qui contrôlent toujours la rive du fleuve Dniepr, en face de la ville Kherson, continuent de bombarder les villes et villages ukrainiens. Alors que la reprise de Kherson par l'Ukraine il y a un an a été une défaite cuisante pour le Kremlin, les frappes russes ont fait deux morts et 5 blessés dans deux localités proches de Kherson.

Le président russe Vladimir Poutine a effectué une visite surprise au quartier général de la Région militaire Sud à Rostov-sur-le-Don, près de la frontière ukrainienne.

Des images de la visite, publiées vendredi, montrent Poutine rencontrant le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d'état-major Valery Gerasimov.

À la base militaire, il s'est informé sur les nouveaux modèles d'équipement militaire, selon les agences de presse russes.

C'était sa deuxième visite ici en moins d'un mois.

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov réaffirme que la Russie doit atteindre ses objectifs dans l'opération en Ukraine :

"Le président Zelensky et le régime de Kiev promettent frénétiquement des succès militaires... Ils devraient comprendre qu’ils ne remporteront pas de victoire sur le champ de bataille. Plus tôt ils s'en rendront compte, plus des conditions plus précoces pour un règlement pourraient émerger. »

La Russie revendique 11 frappes avec des armes de précision et des véhicules aériens sans pilote contre des cibles militaires ukrainiennes du 4 au 10 novembre