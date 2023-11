Gaza : la présidente de la Commission européenne opposée au "déplacement forcé" des Palestiniens

Par euronews avec AFP

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a affirmé samedi être opposée au "déplacement forcé" des Palestiniens après avoir rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi au Caire.

"J'ai discuté de la crise humanitaire en cours à Gaza avec le président Sissi, j'ai remercié l'Egypte pour son rôle dans la fourniture et la facilitation de l'acheminement de l'aide humanitaire aux Palestiniens vulnérables", a affirmé Mme von der Leyen sur X (ex-Twitter).

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par l'attaque sanglante du mouvement islamiste le 7 octobre en Israël depuis la bande de Gaza. En représailles, Israël a juré d'"anéantir" le Hamas, pilonnant sans relâche le territoire assiégé.

Selon le gouvernement du Hamas, 12 000 Palestiniens ont été tués dans ces bombardements, en majorité des civils. Et selon l'ONU, plus des deux tiers des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza ont été déplacés par la guerre.

Côté israélien, l'attaque du Hamas a fait 1 200 morts, en majorité des civils tués le 7 octobre, selon les autorités israéliennes.

"Nous sommes d'accord sur le principe de non déplacement forcé des Palestiniens et sur un horizon politique fondé sur une solution à deux Etats", israélien et palestinien, a-t-elle ajouté.

La présidente de la Commission européenne s'est ensuite rendue en avion à Al-Arich, dans la péninsule du Sinaï, selon le gouverneur de cette région frontalière d'Israël et de Gaza.

De là, elle est allée au point de passage de Rafah, selon des images qu'elle a postées sur X, où elle a salué de nouveau les "efforts égyptiens" pour acheminer l'aide humanitaire à la population de Gaza.

C'est dans l'aéroport d'al-Arich que s'entasse depuis des semaines l'aide internationale qui doit être livrée via Rafah, unique ouverture de la bande de Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël et où l'aide passe au compte-gouttes.

A al-Arich, la présidente de la Commission a indiqué que l'UE avait "quadruplé son aide humanitaire à Gaza, atteignant désormais plus de 100 millions d'euros, s'ajoutant aux 260 millions d'euros fournis par les Etats membres".

"Nous sommes tous d'accord pour dire que le volume de l'aide qui atteint Gaza doit augmenter, et c'est l'idée derrière la proposition de Chypre visant à établir un couloir maritime", a-t-elle affirmé.

Le président chypriote Nikos Christodoulides a annoncé vendredi que Chypre et Israël était sur le point de conclure un accord pour ouvrir un couloir d'aide humanitaire entre l'île de Méditerranée orientale et la bande de Gaza.

Mme von der Leyen a indiqué par ailleurs que l'UE travaillait à renforcer son "partenariat stratégique" avec l'Egypte.

En 2022, lors de sa dernière visite, l'UE, Israël et l'Egypte avaient signé un protocole d'accord pour approvisionner l'Europe en gaz naturel.

Le Caire a investi des milliards ces dernières années dans le gaz naturel et veut devenir un exportateur de poids.