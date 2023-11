L’Allemagne prolonge une nouvelle fois ses contrôles aux frontières avec la Pologne, la République Tchèque et la Suisse pour 20 jours supplémentaires.

La ministre de l’Intérieur Nancy Faeser en avait informé la Commission européenne le 14 novembre.

Dans le viseur des autorités, la pression migratoire.

La police fédérale a arrêté plus de 250 passeurs et détecté plus de 11 000 entrées irrégulières depuis le lancement de ses contrôles mi-octobre.