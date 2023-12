2023 : l'année des grandes faillites

Euronews Business se penche sur quelques-unes des principales faillites survenues cette année et en explore les raisons.

Cette année a été marquée par un certain nombre de faillites importantes et tout à fait inattendues, le nombre de liquidations ayant atteint son niveau le plus élevé au deuxième trimestre (T2) de 2023 depuis 2015.

Les faillites concernaient des entreprises de vente au détail, des bijouteries, des boulangeries, des livres, des produits pharmaceutiques, des crypto-monnaies, des banques et bien d'autres encore.

Bien que certaines des plus grandes liquidations aient eu lieu de l'autre côté de l'océan aux États-Unis, comme la Silicon Valley Bank et FTX, l'Europe a également été témoin de sa part d'entreprises fermant leurs portes.

Parmi elles, la chaîne de magasins de bricolage Wilko est sans doute l'une des plus connues. En janvier, l'entreprise avait emprunté 40 millions de livres sterling (46 millions d'euros) à Hilco Capital, une société de restructuration. En février, Wilko a annoncé la suppression de 400 emplois, avant de révéler, en août, qu'elle allait être placée sous administration judiciaire.

La faillite a entraîné dans sa chute 12 000 emplois et 400 magasins. Wilko s'est retrouvé avec une dette d'environ 625 millions de livres sterling (721 millions d'euros), et même la fortune de plusieurs millions de livres sterling de la famille fondatrice Wilkinson n'a pas pu servir de filet de sécurité.

En fin de compte, l'effondrement a été imputé à Wilko pour n'avoir pas été assez rapide dans la suppression des produits peu performants, et pour avoir refusé le soutien des employés en congé tout en restant ouvert, pendant la pandémie de Covid-19. La société a également été accusée d'avoir emprunté trop, trop vite, sans prendre le temps d'élaborer un plan de réduction des coûts approfondi ou de développer sa branche en ligne.

Cependant, d'autres chaînes de magasins telles que Poundland, B&M et The Range se sont depuis engouffrées dans la brèche pour acquérir la marque Wilko, ainsi que certains de ses magasins. Elles se sont également engagées à recruter une partie du personnel licencié et à relancer les activités en ligne de Wilko.

La chaîne belge de boulangeries-restaurants, "le Pain Quotidien" a également annoncé l'insolvabilité de sa division britannique, en juillet 2023. Depuis lors, la chaîne a fermé presque toutes ses succursales au Royaume-Uni, à l'exception de quelques succursales isolées comme celle de la gare de St. Pancras.

Après avoir déposé le bilan de ses filiales belge et américaine en 2020, l'entreprise a conclu un accord avec Aurify Brands pour reprendre ses sites américains. Cette dernière a accepté de rétablir environ 1 000 emplois en rouvrant au moins 35 boulangeries.

La boulangerie a été durement touchée par la pandémie, la fréquentation ayant chuté de manière spectaculaire, notamment en raison de la hausse du coût de la vie et de l'inflation. L'augmentation des loyers et du coût de la main-d'œuvre a également contribué à éroder les marges bénéficiaires qui s'amenuisaient.

La chaîne de papeterie, Paperchase, s'est également effondrée en février, après deux années difficiles dues à des changements rapides de propriétaires et menaçant environ 1 000 emplois. La marque a été rapidement reprise par Tesco, qui continue à stocker une grande partie de ses produits, mais un grand nombre de magasins Paperchase ont dû fermer leurs portes.

Paperchase a souffert d'une surexpansion classique, avec environ 160 magasins à son apogée. Il a également dû faire face à une concurrence de plus en plus féroce de la part d'autres acteurs du secteur de la papeterie, tels que Flying Tiger, Smiggle, Card Factory et The Works, ainsi que de détaillants tels que John Lewis.

Un piéton passe devant une succursale de la chaîne de supermarchés britannique Tesco dans l'est de Londres, le 13 avril 2023 AFP

Le vendeur de livres en ligne, Book Depository, qui détient ce que certains considèrent comme la plus grande collection de livres anglais d'occasion au monde, a également fermé ses portes, en avril 2023. Cette fermeture fait suite à des changements majeurs opérés par Amazon, la société mère de l'entreprise, en vue de réduire les coûts de son service de vente de livres.

Cette décision fait suite à l'annonce par Amazon d'un total d'environ 27 000 suppressions d'emplois, réparties entre janvier et mars 2023, dans l'ensemble de l'entreprise. Ces réductions ont touché de plein fouet les départements des livres et des appareils.

La chaîne de supermarchés de produits surgelés, Iceland, a également annoncé la fermeture de sa succursale irlandaise en juin. Cette décision fait suite au dépôt de bilan de l'exploitant de la succursale irlandaise, Metron Stores, dont la dette s'élevait à environ 36 millions d'euros.

Iceland Ireland a également subi un coup dur suite au rappel de plusieurs de ses produits d'origine animale, tels que la viande, le poulet, les œufs, le poisson et les produits quotidiens, en raison de soupçons quant à leur origine.

Iceland a également été fortement critiquée pour la manière dont elle a géré la fermeture de ses magasins en Irlande, en ne donnant dans certains cas aucun préavis aux employés concernant leur licenciement. Dans certains cas, les employés n'ont pas été prévenus de leur licenciement, ce qui a conduit plusieurs travailleurs à se rendre au travail et à trouver des magasins fermés sans aucune information sur ce qui s'était passé.

L'entreprise britannique de carrelage, Tile Giant, a opté pour un accord d'administration pré-pack en février, avant que des experts de l'insolvabilité ne soient nommés. 13 magasins ont été fermés et environ 43 emplois ont été supprimés à la suite de cette opération, qui s'explique principalement par le fait que l'entreprise avait besoin d'un financement plus important que prévu.

Le détaillant de bijoux haut de gamme, Vashi, a annoncé son insolvabilité en avril, à la suite d'une mise en liquidation par Canary Wharf, où il était basé, qui a également touché plusieurs autres géants de la City tels qu'Allen and Overy.

Plusieurs personnalités de la City avaient investi des dizaines de millions de dollars dans l'entreprise, qui comptait quatre magasins et environ 200 employés. Parmi ces investisseurs figuraient Nick Wheeler, fondateur du fabricant de chemises Charles Tyrwhitt, Sinclair Beecham, cofondateur de Prêt a Manger, et Willam Jackson, PDG de Bridgepoint, une société de capital-investissement.

À la suite de la fermeture, d'autres questions ont été soulevées au sujet de la gouvernance et de la surveillance financières de Vashi.

En septembre, la marque de mode éthique, People Tree, a annoncé la liquidation de sa succursale britannique, suite à des dettes s'élevant à environ 8,3 millions de livres sterling (9,6 millions d'euros). L'entreprise devait des centaines de milliers de livres à des investisseurs tels qu'Oikocredit et Shared interest, ainsi qu'à ses principaux fournisseurs en Inde. Bien qu'elle établisse des normes élevées en matière de commerce éthique et d'artisanat ethnique, l'entreprise n'a pas été en mesure de payer les salaires de plusieurs employés depuis juillet, et a finalement décidé de licencier une grande partie de son personnel depuis août.