Guerre en Ukraine : comment la guerre a bouleversé la vie de millions d'enfants

Par Rebekah Daunt (adapté de l'anglais)

Euronews a enquêté sur la façon dont les enfants d'Ukraine ont vu leur vie bouleversée par l'invasion russe. Comment les ONG Save the Children et l'UNICEF s'attaquent-elles aux défis posés par les déplacements internes et les perturbations causées par la guerre dans l'éducation. (Episode 2/2)

En janvier 2023, l'Ukraine comptait 6,2 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays. Les Nations unies estiment que plus de 3,5 millions d'enfants à travers le pays ont des "besoins sévères à catastrophiques".

Pis : dans cette enquête menée par l'ONU, environ 75 % des parents ont déclaré que leurs enfants présentaient des symptômes de traumatisme psychologique à la suite de la guerre : troubles de la mémoire, diminution de la durée d'attention et de la capacité d'apprentissage.

"Nous essayons de travailler avec les familles à l'intérieur de l'Ukraine, celles qui essaient de récupérer leurs enfants [ceux qui ont été déplacés de force en Russie], mais aussi les familles dont les enfants sont revenus", a déclaré à Euronews Ajman Yamin, directeur du plaidoyer, des campagnes, de la communication et des médias de Save the Children pour l'Ukraine.

"C'est l**'une des situations les plus délicates pour les familles.** Parfois, après avoir récupéré leurs enfants, [les familles] ne veulent même pas en parler, parce qu'elles craignent que quelque chose d'autre ne se produise par la suite", a-t-il ajouté.

Des centres collectifs ont été mis en place pour accueillir les populations déplacées d'Ukraine. Le pays en compte quelque 7 000, mais nombre d'entre eux manquent d'installations adaptées aux enfants et d'infrastructures.

En outre, Save the Children a signalé que les gestionnaires des sites collectifs n'ont pas l'expérience nécessaire pour s'occuper des différents groupes de personnes déplacées, tels que les minorités ethniques, les personnes ayant des besoins spécifiques, les familles monoparentales, les personnes âgées, etc.

Pour mieux répondre aux besoins des enfants, l'organisation caritative met l'accent sur la réintégration par le biais de ce que Save the Children appelle des "espaces amis des enfants". Ces centres accueillent les enfants qui n'ont pas suivi le programme scolaire, offrent aux parents un espace pour discuter de leurs besoins financiers et aident les enfants à surmonter leurs émotions difficiles grâce à des chiens thérapeutiques désignés.

Éduquer une génération perdue

L'éducation comporte deux volets, l'un formel et l'autre social, comme l'explique Ajman Yamin : "Les enfants essaient de se forger une opinion sur ce qu'est la vie. Il est extrêmement important pour eux de se socialiser et de se rencontrer. C'est pourquoi nous continuons à travailler non seulement avec le ministre de l'éducation, mais aussi avec les familles pour améliorer la qualité de l'apprentissage et veiller à ce que les enfants aient la possibilité de se parler, d'apprendre les uns des autres et de se socialiser, ce qui les aidera à développer une vision plus saine d'eux-mêmes et de la vie".

Pour de nombreux enfants en Ukraine, l'apprentissage à distance est devenu la norme. Le bombardement d'infrastructures critiques et de zones résidentielles a contraint de nombreuses écoles situées dans les zones de front à dispenser des cours en ligne.

Une mauvaise connexion à Internet, des coupures d'énergie et un manque d'appareils intelligents adaptés peuvent perturber les cours, alors que moins de 30 % des écoliers ont accès à un ordinateur portable ou à une tablette.

Par conséquent, après deux années d'enseignement à distance en raison de la pandémie de COVID-19, de nombreux enfants ne sont pas scolarisés ou ne possèdent pas les compétences requises par le ministère ukrainien de l'éducation en fonction de leur âge.

Pour faciliter l'apprentissage en ligne et en personne, Save the Children a mis en place des centres d'apprentissage numériques (DLC) et des stations d'apprentissage mobiles. Des enseignants sont transportés dans des bus spécialement aménagés avec du matériel pédagogique dans les zones déchirées par la guerre afin d'apporter aux familles et aux enfants un soutien éducatif et de permettre aux enfants de socialiser ensemble.

L'UNICEF est également sur le terrain pour fournir des services essentiels comme les soins médicaux, le soutien psychologique, le soutien aux familles, l'eau potable et l'éducation.

"L'UNICEF fournit à la fois une aide humanitaire et matérielle tout au long de ce spectre, de l'eau en bouteille et des kits médicaux dans les zones de première ligne jusqu'au soutien des cliniques de santé avec la production d'électricité et tout l'équipement dont elles ont besoin pour remettre en service et faire fonctionner les usines de traitement des eaux usées", a déclaré à Euronews Damian Rance, le chef de la communication de l'UNICEF en Ukraine.

"L'une des choses les plus importantes, en ce qui concerne l'UNICEF, est de s'assurer que, où que soient les enfants, quelles que soient les circonstances, les enfants ont la possibilité d'accéder à l'éducation, que ce soit dans un cadre scolaire formel ou en ligne", a-t-il ajouté.

Pour l'UNICEF, l'objectif reste de s'assurer que les enfants retournent à l'école dès que possible. Cependant, de nombreuses organisations humanitaires en Ukraine dépendent de dons privés pour poursuivre leur travail.

Alors que cela fera bientôt 18 mois que la guerre a commencé, certains experts craignent que l'épuisement de la compassion n'atteigne les soutiens financiers.

"Le monde a été très généreux envers l'Ukraine et envers nous [Save the Children] en particulier", a déclaré M. Yamin. "Mais malheureusement, le niveau de financement ne peut pas répondre aux besoins, et le nombre de personnes dans le besoin est important", a-t-il poursuivi.

L'Ukraine a une superficie de 603 700 kilomètres carrés, ce qui en fait le deuxième plus grand pays du continent européen après la Russie. "Il faut parfois plus de 14 heures pour aller de l'ouest au centre du pays, ce qui nous pose de gros problèmes", explique M. Yamin.

"Je pense qu'au-delà de l'UNICEF, toutes les organisations travaillant dans les zones de conflit s'inquiètent de cette situation. Mais nous avons constaté une baisse significative [du financement] en 2023 par rapport à l'année dernière. Je pense que les gens regardent vers 2024 et s'inquiètent de la quantité de programmes qu'ils peuvent mettre en place", a fait écho Damian Rance.

Bien que l'apprentissage en ligne permette de combler le fossé pour les élèves dans l'intervalle, Damien Rance rappelle que les écoles ne seront pas réparées du jour au lendemain.

"Le redressement et la reconstruction ne concernent pas seulement les infrastructures, il s'agit aussi de reconstruire la communauté et la société ici en Ukraine afin qu'elles soient centrées sur l'enfant, qu'elles placent les enfants et leurs besoins au centre de leurs préoccupations. Et cela nécessite, bien sûr, des ressources importantes", a-t-il conclu.