États-Unis : des tornades font six morts, des milliers de foyers privés d’électricité

Par Euronews avec AFP

Dans le Middle Tennessee, aucune tornade n’avait été recensée depuis une décennie. La ligne de tempêtes a poursuivi sa route en Alabama, où elle a fait moins de dégâts.

De violentes tempêtes et tornades dans l’État américain du Tennessee ont fait au moins six morts samedi."À l’heure actuelle, nous pouvons confirmer que trois personnes sont décédées, deux adultes et un enfant, à la suite de la tornade qui a touché cet après-midi. De plus, 23 personnes ont été soignées à l’hôpital", a indiqué le comté de Montgomery via Facebook. Trois autres décès ont été signalés dans la banlieue de Nashville, a annoncé le bureau de gestion des urgences de la capitale de la musique country.

Le National Weather Service avait émis une alerte d’urgence aux tornades samedi dans l’après-midi, quelques heures à peine avant leur passage. Les intempéries ont gravement endommagé des structures et des maisons, abattu des arbres et brisé des lignes électriques dans leur sillage.

Avant 21 heures, plus de 150 000 foyers étaient privés d’électricité dans le Middle Tennessee, une partie de l’État qui n’avait pas été balayée par les tornades depuis dix ans. Selon Power Outage, ce dimanche à midi, heure française, 48 800 foyers n’ont pas de courant, dont 21 400 dans le comté de Sumner et 13 600 dans le celui de Montgomery.

"Maria et moi prions pour tous les Tennessiens qui ont été touchés par les tornades qui ont balayé l’État ce soir", a déclaré le gouverneur Bill Lee dans un message sur les réseaux sociaux samedi soir. "Nous pleurons les vies perdues et demandons que tout le monde continue de suivre les conseils des autorités locales et étatiques".

"C’est un triste jour pour notre communauté. Nous prions pour ceux qui sont blessés, qui ont perdu des proches et qui ont perdu leur maison", a déclaré le maire du comté de Montgomery, Wes Golden. Le comté de Montgomery, où se trouve Clarksville, compte plus de 220 000 habitants. Une école et une église ont été ouvertes par la Croix-Rouge pour abriter les personnes ayant besoin d’aide ou ne pouvant pas rentrer chez elles.

Les autorités locales ont exhorté les gens à rester à l’écart des routes alors que les services d’urgence sont toujours au travail. Le maire de Clarksville, Joe Pitts, a déclaré l’état d’urgence et imposé un couvre-feu samedi soir, il se prolongera ce dimanche soir, à partir de 21 heures. "Il est nécessaire pour la santé, la sécurité et le bien-être de la communauté", a-t-il justifié dans un communiqué.

La ligne de tempêtes s’est déplacée dans la nuit vers l’Alabama, avec des rafales de vent atteignant 95 km/h où elles ont endommagé des toitures, arraché des arbres et coupé le courant. Ce dimanche à midi, 25 000 foyers sont déjà privés d’électricité.