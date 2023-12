"Ces redoutables porte-missiles sont sans équivalent" : Poutine inaugure deux nouveaux sous-marins

Par Euronews avec AFP

La marine russe se renforce avec le "Krasnoïarsk" et l’"Empereur Alexandre III". Huit autres nouveaux sous-marins devraient suivre.

En déplacement dans le Grand Nord ce lundi, Vladimir Poutine a inauguré deux nouveaux sous-marins nucléaires qui doivent "accroître la puissance navale" de la Russie. Le "Krasnoïarsk" et l'"Empereur Alexandre III" étaient en construction pendant près de six ans et représentent la quatrième génération des sous-marins à propulsion nucléaire russes. Ils rejoindront la flotte du Pacifique, basée en Extrême-Orient.

_"__Ces redoutables porte-missiles, sans équivalent dans leur catégorie, entrent en service au sein de notre marine._Nous mettrons définitivement en œuvre tous nos plans de construction de sous-marins et de navires de surface. Nous renforcerons quantitativement la préparation au combat de la marine russe et de notre puissance navale dans l'Arctique, l'Extrême-Orient. À l’Est, la mer Noire, la mer Baltique et la mer Caspienne : les zones stratégiques les plus importantes de l’océan mondial" a déclaré Vladimir Poutine après la visite de l'usine.

Selon le dirigeant russe, 8 autres sous-marins similaires sont en cours de production. Depuis le début de l’offensive en Ukraine, et en réaction aux revers militaires que les forces russes y ont essuyés en 2022, la Russie a entamé un renforcement de son armée. Le Parlement russe a entériné en octobre une envolée des dépenses militaires et Vladimir Poutine a ordonné début décembre d’augmenter de 15 % le nombre des soldats russes.