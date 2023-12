Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Michel Fourniret, condamnée à la perpétuité

Par Euronews

Monique Olivier, l'ex-épouse du tueur en série Fourniret, a été condamnée à la prison à perpétuité pour complicité dans trois meurtres.

PUBLICITÉ

Monique Olivier a été condamnée mardi par la cour d'assises des Hauts-de-Seine à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans pour sa complicité dans trois enlèvements et meurtres commis par son ex-mari, le tueur en série Michel Fourniret.

Après plus de dix heures de délibéré, le rôle de l'ex-épouse de "l'Ogre" a été reconnu dans l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de Marie-Angèle Domèce et Joanna Parrish, aggravés par une tentative de viol pour la première victime et un viol pour la deuxième. Elle est également reconnue coupable de complicité dans l'enlèvement, la séquestration et le meurtre d'Estelle Mouzin.