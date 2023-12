Gaza : de nombreux Palestiniens victimes d'amputations à cause des frappe israéliennes

Par Somaya Aqad, Euronews, AP

À l'hôpital de Deir al-Balah, dans la Bande de Gaza, des dizaines de personnes récemment amputées à cause des bombardements israéliens racontent leurs souffrances.

PUBLICITÉ

L’hôpital de la ville de Dar al-balah accueille des dizaines de personnes amputées après avoir été gravement blessés dans des bombardements israéliens dans la bande de gaza. les Palestiniens reçus à l'hôpital doivent faire un choix crucial entre la mort ou l'amputation.

54 500 blessés de guerre ont dû faire des choix aussi déchirants , comme Shaimaa Nabahin jeune étudiante de 22 ans hospitalisée depuis une semaine environ, sa cheville ayant été partiellement sectionnée lors d'une frappe aérienne, lorsque les médecins lui ont annoncé qu'elle souffrait d'un empoisonnement du sang.

Nawal Jaber mère de famille, âgée de 54 ans, qui a été amputée des deux jambes après avoir été blessée le 22 novembre lorsqu'un bombardement israélien a touché la maison vide de son voisin et endommagé la sienne dans le camp de Bureij.

Son petit-fils a été tué, et son mari et son fils ont été blessés lors de cette attaque." J'aimerais pouvoir répondre aux besoins de mes enfants, mais je n'en suis pas capable", a déclaré cette mère de huit enfants, le visage baigné de larmes

Avant le conflit, Shaimaa Nabahin avait commencé à obtenir un diplôme en relations internationales à Gaza et prévoyait de se rendre en Allemagne pour poursuivre ses études. Elle a déclaré qu'il était désormais impératif de quitter Gaza pour survivre, "pour aller sauver ce qu'il reste de moi, pour installer une prothèse et vivre ma vie normalement". Shaimaa a choisi de maximiser ses chances de survie et a accepté de se faire amputer la jambe de 15 cm au-dessous du genou.

Cette décision a bouleversé la vie de cette ambitieuse étudiante universitaire et d'innombrables autres personnes parmi les quelque 54 500 blessés de guerre qui ont dû faire des choix aussi déchirants.

"Toute ma vie a changé", a déclaré la jeune femme, depuis son lit à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, dans la ville de Deir al-Balah, au centre du pays. "Si je veux faire un pas ou aller quelque part, j'ai besoin d'aide.

La jeune femme avait été grièvement blessée le 13 novembre lorsqu'une frappe aérienne israélienne a touché la maison de son voisin à Bureij, un camp de réfugiés urbain situé au centre de Gaza. Sa cheville et les artères de sa jambe ont été partiellement sectionnées par un morceau de ciment provenant d'un mur de la maison familiale qui a été soufflé par l'explosion de la maison voisine. Shaimaa Nabahin est la seule de sa famille à avoir été blessée, alors que plusieurs de ses voisins ont été tués.

Elle a été rapidement transportée à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, situé à proximité, où les médecins ont réussi à suturer sa jambe et à arrêter l'hémorragie.

L'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la santé de la bande de Gaza dirigée par le Hamas affirment que les amputations sont devenues monnaie courante au cours de la guerre entre Israël et le Hamas, qui en est à sa douzième semaine, mais ils n'ont pas été en mesure de fournir des chiffres précis.

À l'hôpital de Deir al-Balah, des dizaines de personnes récemment amputées se trouvaient à différents stades de traitement et de rétablissement.

Les experts estiment que dans certains cas, les membres auraient pu être sauvés avec un traitement approprié. Mais après des semaines d'offensive aérienne et terrestre foudroyante de la part d'Israël, seuls neuf des 36 hôpitaux de Gaza sont encore opérationnels.

Hôpitaux surpeuplés et en manque de moyens

Ils sont largement surpeuplés, offrent des traitements limités et manquent d'équipements de base pour effectuer des opérations. De nombreux blessés sont incapables d'atteindre les hôpitaux restants, bloqués par les bombardements et les combats terrestres israéliens. Amputés de la guerre de Gaza - Parmi les dizaines de milliers de blessés de Gaza, les amputés sont confrontés à des choix difficiles.

La vie de la plupart des Palestiniens a changé à la suite de la guerre entre Israël et le Hamas. À l'hôpital de Deir al-Balah, des dizaines de personnes amputées d'une partie de leur corps, en particulier de leurs jambes, en sont à différents stades de rétablissement et d'adaptation. Le conflit ne leur a pas pris leur vie, mais il l'a radicalement changée.

Sean Casey, un fonctionnaire de l'OMS qui a récemment visité plusieurs hôpitaux de l'enclave, a déclaré que le manque criant de chirurgiens vasculaires à Gaza augmentait la probabilité d'amputations. Ces médecins spécialisés dans les vaisseaux sanguins sont les premiers à intervenir en cas de traumatisme et sont les mieux placés pour sauver des membres. Mais dans d'autres cas, a-t-il ajouté, la gravité des blessures fait que certains membres ne peuvent être sauvés et doivent être retirés dès que possible, faute de quoi les personnes concernées risquent de mourir d'infections. Muhammad Al-Hajj, directeur des relations publiques de l'hôpital Al-Aqsa, a déclaré que l'hôpital avait été témoin de blessures complexes ayant pour conséquence l'amputation, souvent chez des femmes et des enfants.

Al Hajj a déclaré que des dizaines de personnes ont été amputées "en raison de la gravité de la blessure, et il y a eu des personnes dont le problème s'est aggravé et qui ont été amputées en raison d'un manque de ressources nécessaires".

Système de santé à bout de souffle

Même avant la guerre, le système de santé de Gaza était débordé après des années de conflit et un blocus frontalier appliqué par Israël et l'Égypte en réponse à la prise de contrôle du territoire par le Hamas en 2007.

Mais après l'opération, Nabahin a déclaré qu'elle n'avait reçu que peu de soins ou d'attention de la part des médecins, qui devaient faire face à un nombre croissant de blessés graves, alors que les fournitures médicales s'amenuisaient. Quelques jours plus tard, sa jambe a pris une couleur sombre.

PUBLICITÉ

"Ils ont découvert qu'il y avait des éclats d'obus qui empoisonnaient mon sang", a-t-elle déclaré.L'amputation s'est bien déroulée, mais Nabahin a déclaré qu'elle souffrait toujours de douleurs aiguës et qu'elle ne pouvait pas dormir sans sédatifs.Jourdel François, spécialiste en orthopédie à Médecins sans frontières, a déclaré que le risque d'infections post-opératoires est élevé dans la bande de Gaza frappée par la guerre.

Jourdel François, qui a travaillé en novembre à l'hôpital Nasser, dans la ville de Khan Younis, au sud de la bande de Gaza, a déclaré que l'hygiène laissait à désirer, principalement en raison de l'accès limité à l'eau et du chaos général qui régnait dans un hôpital submergé de patients et accueillant des milliers de civils déplacés.Il se souvient d'une jeune fille dont les jambes avaient été écrasées et qui avait besoin d'urgence d'une double amputation, mais ils n'ont pas pu la faire opérer ce jour-là en raison du grand nombre d'autres blessures critiques. Elle est décédée plus tard dans la nuit, selon François, probablement d'une septicémie, c'est-à-dire d'un empoisonnement du sang par des bactéries.

"Il y a 50 personnes (blessées) qui arrivent chaque jour, il faut faire un choix", a-t-il déclaré par téléphone à l'Associated Press après avoir quitté Gaza, à l'hôpital des Martyrs d'Al-Aqsa, de nombreux nouveaux amputés ont d

En 2018 et 2019, des milliers de personnes ont été blessées par des tirs de l'armée israélienne lors des manifestations hebdomadaires contre le blocus menées par le Hamas, et plus de 120 d'entre elles ont été amputées d'un membre.

À l'époque, Gaza ne disposait pas des services, notamment des prothèses de pointe, nécessaires à la reprise des activités après une amputation. Les personnes qui viennent grossir les rangs des amputés sont aujourd'hui confrontées à des conditions quasi impossibles.

PUBLICITÉ

Quelque 85 % des 2,3 millions d'habitants ont été déplacés, s'entassant dans des tentes, des écoles transformées en abris ou des maisons de parents. L'eau, la nourriture et les autres produits de base sont rares.